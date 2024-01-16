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"Кто кого?": жук-носорог против жука-оленя

"Кто кого?": жук-носорог против жука-оленя

Автор:
16 января 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   битва   животные   жук-носорог   жук-олень -   насекомые   увлептельно   
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Жук-носорог и жук-олень - это настоящие здоровяки мира насекомых, с которыми лучше не связываться. Силушка их велика, а нрав суров. "Олени" могут сильно бодать и кусать своими грозными рогами. Еще с помощью своего "оружие" они могут кинуть соперника через "прогиб". .

Также жуки-олени самые большие жуки в Европе! А "носороги" способны передвигать груз в 850 раз превышающий их собственный вес, а свой рог они могут использовать как эффективную катапульту для врагов.


Интересно... кто же победит, если сойдутся два таких могучих великана? Итак, господа, делайте ставки

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Метки: Видео   битва   животные   жук-носорог   жук-олень -   насекомые   увлептельно   
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dima423 2 часа назад
норм катапульта))
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11k
Mike Час назад
Сильно похоже на то, как у меня однокурсник -"олень", сдавал на 2 курсе 4 семестра материаловедение "носорогу" (нос был выдающийся)
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