"Кто кого?": жук-носорог против жука-оленя

Также жуки-олени самые большие жуки в Европе! А "носороги" способны передвигать груз в 850 раз превышающий их собственный вес, а свой рог они могут использовать как эффективную катапульту для врагов.

Интересно... кто же победит, если сойдутся два таких могучих великана? Итак, господа, делайте ставки