"Кто кого?": жук-носорог против жука-оленя

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Жук-носорог и жук-олень - это настоящие здоровяки мира насекомых, с которыми лучше не связываться. Силушка их велика, а нрав суров. "Олени" могут сильно бодать и кусать своими грозными рогами. Еще с помощью своего "оружие" они могут кинуть соперника через "прогиб". .
Также жуки-олени самые большие жуки в Европе! А "носороги" способны передвигать груз в 850 раз превышающий их собственный вес, а свой рог они могут использовать как эффективную катапульту для врагов.
Интересно... кто же победит, если сойдутся два таких могучих великана? Итак, господа, делайте ставки
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