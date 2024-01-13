«Застрял»: котик показал, чем может обернуться долгое новогоднее застолье

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После новогодних праздников тяжело не только включиться в работу, но и прийти в форму. Вкусные салатики дают о себе знать, и котофей из видео знает об этом не понаслышке.
Теперь котику нужно будет сесть на строгую диету и как минимум два раза в день устраивать скоростные тыгыдыки по квартире.
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