FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1912 постов • 493 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
«Застрял»: котик показал, чем может обернуться долгое новогоднее застолье

«Застрял»: котик показал, чем может обернуться долгое новогоднее застолье

Автор:
13 января 2024 10:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   диета   животные   застрял   кот   кошка   милота   толстый   
965
1
1


После новогодних праздников тяжело не только включиться в работу, но и прийти в форму. Вкусные салатики дают о себе знать, и котофей из видео знает об этом не понаслышке.

Теперь котику нужно будет сесть на строгую диету и как минимум два раза в день устраивать скоростные тыгыдыки по квартире.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   диета   животные   застрял   кот   кошка   милота   толстый   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Женя 9 минут назад
Тренировки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Zhora 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день из жизни работников скорой помощи
Один день из жизни работников скорой помощи
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Набирающие популярность в сообществах
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
Как формируется новый дорожный каркас Москвы
До чего дошел искусственный интеллект
До чего дошел искусственный интеллект
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В большой семье

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#в мире#авто аварии#кино#природа#забавно#собака#милота
#животные#машина#интересно#аварии#Автовсячина#позитив#Россия#подборка#фильм#Спорт
#автомобили#факты#Прикол#ДТП#Юмор#Разное#кот#люди#полиция#история
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде Нянька для маленьких котят Нянька для маленьких котят Котёнок залез погреться в тёплую машину Котёнок залез погреться в тёплую машину Самый добрый и нежный хищник Самый добрый и нежный хищник «Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи «Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи Кот обнаружил конкурента в доме хозяев Кот обнаружил конкурента в доме хозяев

На что жалуетесь?

Вернуться