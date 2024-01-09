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Постройка мини-плотины за две минуты

Постройка мини-плотины за две минуты

Автор:
09 января 2024 13:27
Сообщество : Строитель
Метки: Видео   золотые рки   мастер   плотина   своими руками   сделай сам   строитель   
2217
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Смотреть вечно можно на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как... кто-то работает. В данном случае предлагаю поглядеть, как мужчина строить мини-плотину.


Видео, конечно же, ускоренное, поэтому у вас займет всего пару минут. Зато очень увлекательных.

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Метки: Видео   золотые рки   мастер   плотина   своими руками   сделай сам   строитель   
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17  комментариев
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1k
Дядюшка Шнеур 22 минуты назад
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6k
Евгений Д 19 минут назад
Тогда уж надо и турбинки поставить- чтоб не зря.
И эл.энергии немножко будет для света
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2k
Александр 36 минут назад
бобёр *уев)))
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28k
Lehoia 40 минут назад
у меня только один вопрос. А для чего????
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12
ya da Lehoia Полчаса назад
Очевидно же, чтоб сабакены на другую сторону переходили:)
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2k
andretry 41 минуту назад
С турбиной и генераторами - эту тут
https://www.youtube.com/@Tran-Chien/videoshttps://www.youtube.com/@Tran-Chien/videos
Ну нравится человеку плотины строить и кораблики пускать....
Вроде, Вьетнам....
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92k
sapér Vodička 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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472
сергей миронов 56 минут назад
я уж думал, сейчас турбину и генератор подключит, а нет, просто от нечего делать
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78k
Viktor Час назад
Не, ну а быстро чувак работает (шутка)! А теперь серьёзно - зачем!?
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29k
Макарыч Час назад
Один вопрос - зачем?
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23k
сеньор Леонсио Час назад
Где то тихо плачут бобры ...
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6k
hhwost 2 часа назад
видать в тёплых краях где-то.
у нас до первой зимы простояла бы, не дольше.
или до визита инспектора Природнадзора.
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