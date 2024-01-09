Постройка мини-плотины за две минуты

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Смотреть вечно можно на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как... кто-то работает. В данном случае предлагаю поглядеть, как мужчина строить мини-плотину.
Видео, конечно же, ускоренное, поэтому у вас займет всего пару минут. Зато очень увлекательных.
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И эл.энергии немножко будет для света
https://www.youtube.com/@Tran-Chien/videoshttps://www.youtube.com/@Tran-Chien/videos
Ну нравится человеку плотины строить и кораблики пускать....
Вроде, Вьетнам....
у нас до первой зимы простояла бы, не дольше.
или до визита инспектора Природнадзора.
гидросооружение НЕ ЗАКРЕПЛЕНО сбоку и вниз
стенки из глины быстро размякнут, пойдут промоины, трещины.....
все это ненадолго
НЕСПРОСТА плотины стараются крепить В СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ либо делать длинную БЕТОННУЮ ДАМБУ
Так дело до суда довели.