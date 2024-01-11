Мужчина показал весьма необычную упаковку подарка для жены

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Чтобы ей достать свой подарок, нужно было потратить 6 часов на откручивание всех гаек.
Пользователи в комментариях раскритиковали мужа, но жена всех успокоила, заявив, что это уже их семейная традиция.
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Это чересчур, ИМХО, даже если бы подарок был не жене, а другу.
На до мной так тоже подшутили разок. За 10 минут лобзиком выпилил крышку. Опилки потом шутники выметали.
Друг над женой пошутил, только зря он тогда ушел на работу. Его половинка, как оказалось, умеет пользоваться болгаркой, правда не разбирается в дисках и оборотах - два алмазника и мотор в утиль...