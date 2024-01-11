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Мужчина показал весьма необычную упаковку подарка для жены

Мужчина показал весьма необычную упаковку подарка для жены

Автор:
11 января 2024 11:28
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Прикол   гайки   жена   забавно   муж   подарок   упаковка   
1564
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Чтобы ей достать свой подарок, нужно было потратить 6 часов на откручивание всех гаек.

Пользователи в комментариях раскритиковали мужа, но жена всех успокоила, заявив, что это уже их семейная традиция.

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Метки: Видео   Прикол   гайки   жена   забавно   муж   подарок   упаковка   
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20  комментариев
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5k
Сергей Семенов Час назад
Вот так прикольнее.
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61k
Олег 3 минуты назад
я-б сваркой срезал. Длинный трубчатый ключ не найти, болгаркой много искр. Как вариант ремнём крутить
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584
Александр Шевченко 11 минут назад
Это же сколько свободного времени у дебила ...
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6k
heta 17 минут назад
Надеюсь, подарок того стоил.
Это чересчур, ИМХО, даже если бы подарок был не жене, а другу.
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350
ruslan d 38 минут назад
А там в коробке заявление на развод
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18k
banzai7 52 минуты назад
А у жены трусы на кодовом замке.
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49k
Максим Т. 53 минуты назад
Пф-ф-ф)
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58k
dima423 Час назад
странный какой то... сам потратил кучу времени на эту херь, жену заставил потратить кучу времени, и ради чего? В чем прикол то? По моему тупость редкостная...
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Болторез вам в помощь )
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5k
Денис Час назад
Учит жену работать руками, во всех смыслах.
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872
Шурман Час назад
Моя бы просто пошла в гараж и взяла болгарку :) шутка бы не удалась :) . Мне на свадьбу подарили кубик рубик типа лабиринты и что бы открыть его нужно его пройти , внутри лежало 500 евро ну короче второй день после свадьбы думаю ну будет чем в самолете заняться и залип на это херне . Короче после 3х часов игры я просто взял молоток и разбил его :)
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5k
Сергей Семенов Час назад
А если с короткой стороны коробки открутить и просто вытащить коробку вбок?
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545
Maksim Час назад
Шутка еще с 80-х если не раньше.
На до мной так тоже подшутили разок. За 10 минут лобзиком выпилил крышку. Опилки потом шутники выметали.
Друг над женой пошутил, только зря он тогда ушел на работу. Его половинка, как оказалось, умеет пользоваться болгаркой, правда не разбирается в дисках и оборотах - два алмазника и мотор в утиль...
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