Впечатляющие кадры, снятые дроном на музыкальном фестивале в Бразилии

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Фото и видео, снятые дронами с высоты птичьего полёта, обрели в последние годы неслыханную популярность. Это не удивительно, ведь посмотреть на панораму города и природу или какое-то мероприятие с такого ракурса раньше удавалось редко кому.
Трек в видео: Bebe Rexha & Alok - Deep In Your Love (Сhase the sun)
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