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Впечатляющие кадры, снятые дроном на музыкальном фестивале в Бразилии

Впечатляющие кадры, снятые дроном на музыкальном фестивале в Бразилии

Автор:
09 января 2024 12:17
Метки: Бразилия   Видео   Фестиваль   дрон   интересно   ракурс   
1016
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Фото и видео, снятые дронами с высоты птичьего полёта, обрели в последние годы неслыханную популярность. Это не удивительно, ведь посмотреть на панораму города и природу или какое-то мероприятие с такого ракурса раньше удавалось редко кому.

Трек в видео: Bebe Rexha & Alok - Deep In Your Love (Сhase the sun)

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Метки: Бразилия   Видео   Фестиваль   дрон   интересно   ракурс   
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2  комментария
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Илья 18 минут назад
Если к такому прикрепить СВУ и направить в цент толпы то делов наделать можно жуть сколько .
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Fidel

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