FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2097 постов • 506 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
У кошки сдали нервы

У кошки сдали нервы

Автор:
05 марта 2024 07:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   котёнок   кошка   
2292
1
1

Кошка долго наблюдала за тем, как её котёнок пытается спуститься в коробку. В какой-то момент терпение матери лопнуло и она решила ускорить процесс.

Здравый смысл и десятки книг про материнство твердят нам, как важно быть терпеливыми, понимающими и осознанными родителями. Но иногда нервная система посылает все это куда подальше и играет по своим правилам.

В этом видео мама-кошка наблюдает за тем, как ее кроха пытается спрыгнуть в коробку. Для малыша это глобальный шаг в пропасть, он боится и осторожничает. А для взрослой кошки это совершенно будничное явление, поэтому она хочет поскорее закончить с этим и отправиться по своим кошачьим делам. Но побыстрее никак не получается, и мамино терпение лопается, и она решает чуть ускорить процесс.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   котёнок   кошка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
hebpat 2 часа назад
хорошо что они не человеки, а то бы ребёнка забрали, а мать бы лишили родительских прав
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
в каскадеы готовит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 21 минуту назад
У людей так же бывает, особенно если ребенок, кроме компьютера, реального мира никогда не видел....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

852479



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Джейсона Стейтема продолжают засыпать глупостями на русском языке
Набирающие популярность в сообществах
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Инстересные факты о гостиничном бизнесе на Руси
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#кот#интересное#интересно#СССР#Китай#Москва#Подмосковье
#фото#люди#Юмор#факты#ДТП#аварии#авто аварии#новости#нападение#удивительно
#в мире#автомобили#машина#история#забавно#позитив#кино#Реакция#повезло#Автовсячина
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Мужчина быстро успокоил злую кошку Мужчина быстро успокоил злую кошку "Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой "Ну мам": непоседливый котёнок не хочет возвращаться домой Неудачный ночной перекус котёнка Неудачный ночной перекус котёнка Всё как у людей: встреча котёнка с недовольной мамой Всё как у людей: встреча котёнка с недовольной мамой Неожиданная встреча кошки с лисой Неожиданная встреча кошки с лисой

На что жалуетесь?

Вернуться