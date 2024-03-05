У кошки сдали нервы

Здравый смысл и десятки книг про материнство твердят нам, как важно быть терпеливыми, понимающими и осознанными родителями. Но иногда нервная система посылает все это куда подальше и играет по своим правилам.

В этом видео мама-кошка наблюдает за тем, как ее кроха пытается спрыгнуть в коробку. Для малыша это глобальный шаг в пропасть, он боится и осторожничает. А для взрослой кошки это совершенно будничное явление, поэтому она хочет поскорее закончить с этим и отправиться по своим кошачьим делам. Но побыстрее никак не получается, и мамино терпение лопается, и она решает чуть ускорить процесс.