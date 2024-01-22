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Сообщество Без кота и жизнь не та 1936 постов • 496 подписчиков подписаться
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Легендарная битва: кто же победит?

Легендарная битва: кто же победит?

Автор:
22 января 2024 10:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   битва   животные   забавно   кот   милота   
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Если у вас дома живет два кота, то скучно вам не будет! Ведь они так же, как и дети, любят играть и соревноваться. Вот, пожалуйста, перетягивание каната по-кошачьи. Кто же победит в этой легендарной битве?

Делайте ставки, господа.

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Метки: Видео   битва   животные   забавно   кот   милота   
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Человек 5 минут назад
Рыжий кот выиграл.
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