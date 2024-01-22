Легендарная битва: кто же победит?

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Если у вас дома живет два кота, то скучно вам не будет! Ведь они так же, как и дети, любят играть и соревноваться. Вот, пожалуйста, перетягивание каната по-кошачьи. Кто же победит в этой легендарной битве?
Делайте ставки, господа.
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