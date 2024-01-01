В Новосибирске задержали водителя, ограбившего пассажира после корпоратива

И довез, и избавил от лишнего денежного груза.
30 декабря в Новосибирске таксист заметил бредущего по дороге мужичка и предложил подбросить его до дома. Добрый самаритянин выяснил, что гражданин топает с корпоратива и пребывает в состоянии, которое можно охарактеризовать выражением "лыка не вяжет". Этот факт решил исход дела.
Подумав, что благотворительность - это хорошо, но подарки к празднику сами себя не купят, таксист свернул в подворотню, приказал пассажиру выйти, а затем ударил его и отобрал все самое ценное: смартфон и 40 тысяч рублей наличных, после чего уехал.
Возможно, пассажир был действительно слишком пьян, но о том, что его ограбили, запомнил хорошо. Он обратился в полицию, и водителя такси нашли и задержали. 26-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Источник:
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Эй, степашки, дальше будете это чурбанское отребье защищать?