FISHKINET
Сообщество Криминал 2542 поста • 368 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
В Новосибирске задержали водителя, ограбившего пассажира после корпоратива

В Новосибирске задержали водителя, ограбившего пассажира после корпоратива

Автор:
01 января 2024 11:49
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Видео   Таксист   грабеж   корпоратив   ограбил   полиция   
1736
1
1

И довез, и избавил от лишнего денежного груза.

30 декабря в Новосибирске таксист заметил бредущего по дороге мужичка и предложил подбросить его до дома. Добрый самаритянин выяснил, что гражданин топает с корпоратива и пребывает в состоянии, которое можно охарактеризовать выражением "лыка не вяжет". Этот факт решил исход дела.


Подумав, что благотворительность - это хорошо, но подарки к празднику сами себя не купят, таксист свернул в подворотню, приказал пассажиру выйти, а затем ударил его и отобрал все самое ценное: смартфон и 40 тысяч рублей наличных, после чего уехал.


Возможно, пассажир был действительно слишком пьян, но о том, что его ограбили, запомнил хорошо. Он обратился в полицию, и водителя такси нашли и задержали. 26-летний подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Проводится расследование, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   Видео   Таксист   грабеж   корпоратив   ограбил   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
316
gvg 3 часа назад
Опять? Человек без национальности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
934
Странник 7 минут назад
и Новый год наступил и новость хорошая. Один утырок сядет, другим урок будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dm4242 Полчаса назад
как это знакомо,борода и без усов.как-будто не было этих 30 лет.Я снова там,елдовина ПК,с пристегнутой соткой и как его не перекладывай на плечо,он легче не становится.На спине РД,там ещё 250.ленту укладывал сам,коробка лишний вес,спальник,восемь гранат и сухпай.две фляги с водой и мы опять гоняем по горам этих безумных ваххабитов,чертей с бородой,но без усов.Гребаный таджикистан.душманбе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Вован 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kucher 48 минут назад
И снова ваххабит какой-то.
Эй, степашки, дальше будете это чурбанское отребье защищать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 49 минут назад
Какой нахер таксист? Бандит натуральный, ездит на в хлам затонированной тачке, грабит. Повезло чуваку, что не убили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Дмитрий Гаврилов Час назад
Так, а Мастурбек же на пассажирском был, получается группой по сговору, не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Rus77 Час назад
«Они не пьянствуют, они дисциплинированы, трудолюбивы; если зарплату получают, то отправляют её домой, чтобы накормить свои семьи».(C)Гайнутдин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
DrEris Час назад
Опять черный урод
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Харон Час назад
А ведь мужик элементарно рисковал замёрзнуть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Homem 2 часа назад
Принципиально к ним не сажусь в такси.Выставляют в сеть видео когда их оскорбляют,создавая у нас мнение какие они хорошие и остальные не хорошие,а когда такое твАрят то что про них думать?А сколько не заявлено ?!Кто их в такси устраивает?Заметил где развитая структура там и они,но что то не слышал о них,что шахтёрами работают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман 2 часа назад
Мастурбэк обыкновенный, ценный специалист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
132k
parallax 2 часа назад
Опять правоверный ваххабит. Грёбаная кровожадная вера, позволяющая между молитвами грабить, убивать и насиловать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Тухлодырый павиан.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 2 часа назад
Вообще не удивлен. Дело в том, что в таксисты в большинстве своем, идут лузеры, которые не достигли ничего в этой жизни(я не про тех, которые супер профи. Их легко узнать. Они вежливые, дорогу знают без навигатора, ездят по правилам, в машине аккуратно, у них хорошая речь). А лузеры не могут самиодняться. Максимум отобрать. Поэтому да, в такси могут ограбить, убить, могут уснуть за рулем. Им пофиг на профессию и на пассажира. Когда же примут нормальный закон о такси, чтобы 80% этих уродцев отправилось в свои страны нах, еще 10% вылетели с работы как проф. Непригодные. А оставшиеся 10 получали дохуа и создали реальный сервис такси.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209183



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу
Центр Белгорода подвергся ракетному обстрелу
Набирающие популярность в сообществах
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
Какую сумму пропили Гена Козодоев и Сеня Горбунков в ресторане "Плакучая Ива"
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Новый год#история#СССР#корпоратив#драка#актеры#кошка
#факты#интересно#Россия#природа#Ynews#фильм#Япония#роль
#животные#милота#кино#кот#елка#полиция#конфликт#съемка
Пенсионер помог задержать убегающего вора Пенсионер помог задержать убегающего вора Романтично ограбил кассиршу Романтично ограбил кассиршу Завотделением больницы уволилась после "горячего" танца на корпоративе Завотделением больницы уволилась после "горячего" танца на корпоративе В Москве задержали наркокурьеров, перевозивших 673 кг латиноамериканского кокаина В Москве задержали наркокурьеров, перевозивших 673 кг латиноамериканского кокаина В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами" В Москве полицейские накрыли бордель с "иностранными специалистами"

На что жалуетесь?

Вернуться