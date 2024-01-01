В Новосибирске задержали водителя, ограбившего пассажира после корпоратива

30 декабря в Новосибирске таксист заметил бредущего по дороге мужичка и предложил подбросить его до дома. Добрый самаритянин выяснил, что гражданин топает с корпоратива и пребывает в состоянии, которое можно охарактеризовать выражением "лыка не вяжет". Этот факт решил исход дела.

Подумав, что благотворительность - это хорошо, но подарки к празднику сами себя не купят, таксист свернул в подворотню, приказал пассажиру выйти, а затем ударил его и отобрал все самое ценное: смартфон и 40 тысяч рублей наличных, после чего уехал.