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20 лет под опекой в питомнике⁠⁠

20 лет под опекой в питомнике⁠⁠

Автор:
20 января 2024 11:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дикая кошка   животные   милота   питомник   тигр   
1066
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Он находился под их опекой в течение 20 лет в заповеднике, где он вырос. С той же любовью, каждый день повторяется одна и та же сцена. Никто не знал об этих отношениях за закрытыми дверями, пока не появилось это видео.

А холеный какой, видно, что его любят и очень хорошо за ним ухаживают.

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Метки: Видео   дикая кошка   животные   милота   питомник   тигр   
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4  комментария
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Andy Birkin Полчаса назад
Сразу видно, бабушка откормила пирожка
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612
Алексей Бляйбтрой 3 минуты назад
кот
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23k
BiZ 3 минуты назад
недовольный. бормочет что-то не по-русски, хорошо хоть молоко дает..
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236
Buratino 10 минут назад
мур-мур
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