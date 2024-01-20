20 лет под опекой в питомнике⁠⁠

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Он находился под их опекой в течение 20 лет в заповеднике, где он вырос. С той же любовью, каждый день повторяется одна и та же сцена. Никто не знал об этих отношениях за закрытыми дверями, пока не появилось это видео.
А холеный какой, видно, что его любят и очень хорошо за ним ухаживают.
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