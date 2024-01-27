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Сообщество Без кота и жизнь не та 1952 поста • 499 подписчиков подписаться
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Случилась несправедливость: котик победил человека в забеге, но остался без выигрыша

Случилась несправедливость: котик победил человека в забеге, но остался без выигрыша

Автор:
27 января 2024 10:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спорт   животные   забег   котик   милота   несправедливость   
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Эти обнаглевшие кожаные почему-то решили, что все лавры мира должны доставаться именно им, хотя порой пушистики оказываются гораздо более умелыми, талантливыми и быстрыми, чем люди.

Например, в этом видео, где котик неожиданно для всех вмешался в соревнования и обошел человека в забеге. Первенство пушистого было зафиксировано всеми камерами, но, несмотря на очевидную победу, малыш все равно остался без выигрыша.

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Метки: Видео   Спорт   животные   забег   котик   милота   несправедливость   
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5  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 48 минут назад
Просто его не догнали, чтобы вручить приз.
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838
Шурман 6 минут назад
Дрона испугался .
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2k
rudenkov 9 минут назад
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3k
Алексей 12 минут назад
Он не прошёл всю дистанцию. К сожалению.
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538
Zmey8838 Полчаса назад
Улыбнуло
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