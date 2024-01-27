Случилась несправедливость: котик победил человека в забеге, но остался без выигрыша

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Эти обнаглевшие кожаные почему-то решили, что все лавры мира должны доставаться именно им, хотя порой пушистики оказываются гораздо более умелыми, талантливыми и быстрыми, чем люди.
Например, в этом видео, где котик неожиданно для всех вмешался в соревнования и обошел человека в забеге. Первенство пушистого было зафиксировано всеми камерами, но, несмотря на очевидную победу, малыш все равно остался без выигрыша.
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