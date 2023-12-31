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Сообщество Без кота и жизнь не та 1886 постов • 493 подписчика подписаться
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«Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи

«Я тоже хочу!»: нахальная кошка напросилась на поцелуи

Автор:
31 декабря 2023 09:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   милота   позитив   поцелуй   
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Всем иногда хочется внимания, тепла, обнимашек и поцелуев. Пушистой героине этого видео тоже захотелось немного нежностей, и она нашла довольно необычный способ получить желаемое.

Котейка заметила, как целуется парочка неподалеку и нахально влезла между котом и кошкой, надеясь тоже получить парочку поцелуев. Как ни странно, надежды кошечки сбылись. Ее осыпались поцелуями как родную, и она была очень этому рада.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   милота   позитив   поцелуй   
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4  комментария
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76
Флинт 4 часа назад
Тот случай, когда третий не лишний ...
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6k
hhwost 4 часа назад
э-э-э... у котиков тоже есть "шведские семьи"?!
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