Подучим немного китайский язык

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Учитывая нынешние отношения с Китаем, в скором времени это будет второй обязательный язык, поэтому пора бы уже сейчас начинать его учить. Давайте начнем с азов.
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Пессимист - китайский.
А реалист - автомат Калашникова.
Якуты - малочисленный народ крайнего севера с точки зрения русских.
Русские - малочисленный народ крайнего севера с точки зрения китайцев.
Всё дело в практике, вероятно проще всего привыкнуть, начав смотреть (и слушать) китайское кино и театральные постановки в оригинале. У актеров обычно хорошая дикция, они стараются говорить отчетливо, чаще всего не бубнят и не мямлят.
- Бать, что ты скажешь про китайский?
- Ну... это ...как бы... в общем слово х№й на 100 ладов... как то так...
для китайцев все иностранцы - черти. просто имейте в виду. как, впрочем, и для японцев.