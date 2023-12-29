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Подучим немного китайский язык

Подучим немного китайский язык

Автор:
29 декабря 2023 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Китайский язык   Юмор   забавно   обучение   язык   
4132
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Учитывая нынешние отношения с Китаем, в скором времени это будет второй обязательный язык, поэтому пора бы уже сейчас начинать его учить. Давайте начнем с азов.

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Метки: Видео   Китайский язык   Юмор   забавно   обучение   язык   
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43  комментария
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2k
Алексей 6 часов назад
Пример почему китайцам нужно учить русский, а не наоборот.

Ссылка youtube.com
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90
Игорь 2 часа назад
5 лет работал с китайцами - все говорят по английски и довольно не плохо...
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1k
Flint 4 часа назад
кавайная дэучина!
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93k
7guest 5 часов назад
Оптимист изучает английский язык.
Пессимист - китайский.
А реалист - автомат Калашникова.
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5k
Хачик 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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463
сергей миронов 5 часов назад
Чукчи - малочисленный народ крайнего севера с точки зрения якутов.
Якуты - малочисленный народ крайнего севера с точки зрения русских.
Русские - малочисленный народ крайнего севера с точки зрения китайцев.
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2k
KE2646 5 часов назад
Китайцы даже х.у.й. переделали на свой лад...
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107
Pasha Panfilov 6 часов назад
Ну да, китайский язык тональный, если не научиться их отличать, бесполезно пытаться учить китайский дальше.
Всё дело в практике, вероятно проще всего привыкнуть, начав смотреть (и слушать) китайское кино и театральные постановки в оригинале. У актеров обычно хорошая дикция, они стараются говорить отчетливо, чаще всего не бубнят и не мямлят.
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2
Rinat Gazimzyanov22 Pasha Panfilov 4 часа назад
Так устроен голосовой аппарат и язык.Во вторых ху это выдыхание воздуха в стойке.В такой стойке,губы трубкой тяжело иметь разнобразных словарный запас.
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626
ИНО 6 часов назад
Да нет никакого китайского языка! Там столько разных наречий, что они сами друг друга не понимают!!! Кому интересна тема - смотрите в Вике.
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1k
Бывалый 6 часов назад
Зовите меня просто Дин
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2k
OporosSkota 6 часов назад
Да ну нахер....
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6k
Wadim 6 часов назад
Основы у нас и так все знают))
Ссылка www.youtube.com
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4k
ProstoBoBka 6 часов назад
Так у нас все умеют и могут)! Не получается, как у нее) Только я все могу!
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5k
Lexx 6 часов назад
Это всё, конечно, очень замечательно, но я бы сперва вдул. Ну, а там и можно будет, что то подучить. Про тему сисек и всего остального.
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9k
Maximvs 6 часов назад
Отец когда сборы проходил в армии, их там тоже китайскому учили.
- Бать, что ты скажешь про китайский?
- Ну... это ...как бы... в общем слово х№й на 100 ладов... как то так...
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2k
Никита Сергеевич 6 часов назад
У нас на это слово тоже может быть много разных значений в зависимости от контекста и интонации)
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18k
banzai7 7 часов назад
Твой кантонский - дерьмо
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6k
hhwost 7 часов назад
нихао, лаовай (привет, иностранный чёрт).
для китайцев все иностранцы - черти. просто имейте в виду. как, впрочем, и для японцев.
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18k
banzai7 7 часов назад
Здесь нельзя повторить эти слова. Система исправляет и пишет [ мат ].
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191
Мальчик в трусиках banzai7 3 часа назад
Πиздец какой-то. Χуй забейте на эту ëбанную систему.
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4k
Горожанин 7 часов назад
Люди с синдромом Дауна на таком невербальном, тональном, языке общаются. Это для них норма.
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191
Мальчик в трусиках Горожанин 2 часа назад
Ты вот это вот к чему написал?
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10k
MakDag 7 часов назад
Три раза попробовал, и все равно получилось по-русски.
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191
Мальчик в трусиках dima423 3 часа назад
Действительно. Χуйня получается...
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