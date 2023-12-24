Только в США: разборка молодчиков с битами после ДТП

В результате столкновения один из автомобилей, предположительно Toyota Tundra, в салоне которого находились двое детей перевернулся, после чего две группы молодых людей принялись выяснять отношения.

Трое участников потасовки были задержаны прибывшими спустя несколько минут полицейскими.

Несколько драчунов были госпитализированы с неопасными для жизни травмами.

