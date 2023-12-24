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Только в США: разборка молодчиков с битами после ДТП

Только в США: разборка молодчиков с битами после ДТП

Автор:
24 декабря 2023 09:40
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   ДТП   америка   биты   драка   конфликт   
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Яростное противостояние двух групп молодых людей, которые использовали бейсбольные биты, кулаки и ненормативную лексику, чтобы одержать верх над оппонентами.


В результате столкновения один из автомобилей, предположительно Toyota Tundra, в салоне которого находились двое детей перевернулся, после чего две группы молодых людей принялись выяснять отношения.


Трое участников потасовки были задержаны прибывшими спустя несколько минут полицейскими.


Несколько драчунов были госпитализированы с неопасными для жизни травмами.

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Метки: Видео   ДТП   америка   биты   драка   конфликт   
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3  комментария
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11k
BarOb 42 минуты назад
И ведь не боятся доставать биту, а вдруг у оппонента ствол
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39k
Седой 15 минут назад
Ну любят люди бейсбол...
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Anarasius

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