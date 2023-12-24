Только в США: разборка молодчиков с битами после ДТП

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Яростное противостояние двух групп молодых людей, которые использовали бейсбольные биты, кулаки и ненормативную лексику, чтобы одержать верх над оппонентами.
В результате столкновения один из автомобилей, предположительно Toyota Tundra, в салоне которого находились двое детей перевернулся, после чего две группы молодых людей принялись выяснять отношения.
Трое участников потасовки были задержаны прибывшими спустя несколько минут полицейскими.
Несколько драчунов были госпитализированы с неопасными для жизни травмами.
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