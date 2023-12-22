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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1058 постов • 46 подписчиков подписаться
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В Иркутске два жулика устроили себе праздник с душком

В Иркутске два жулика устроили себе праздник с душком

Автор:
22 декабря 2023 09:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Иркутск   елка   жулики   забавно   запах   обработанные спецраствором   
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Они срубили в парке елки, обработанные спецраствором, который в теплых помещениях источает ужасный запах.

В парке Комсомольский друзья-хулиганы скооперировались и в ночи пошли на дело: в качестве жертв добытчики выбрали ели — каждый срубил себе по дереву. И, возможно, «живых» свидетелей преступления в темное время суток не было, но «глаза» городских камер начеку в любое время дня и ночи.

Воришкам грозит либо административная, либо уголовная ответственность — им также предложили смягчить себе наказание, вернув ели на место. Кстати, поставить их у себя дома в канун Нового года они все равно не смогут: деревья в парке обрабатывают спецпрепаратом, который в теплых помещениях источает зловонный аромат.

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Метки: Видео   Иркутск   елка   жулики   забавно   запах   обработанные спецраствором   
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7  комментариев
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
О пахучем эффекте надо бы предупреждать табличками, иначе какой смысл? Ну, выбросят они их сразу, но деревья-то уже погибли.
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890
Михаил 38 минут назад
Нужно чтобы как с краской в деньгах, чтобы эта херы по всей квартире разбрызгалась и только капитальный ремонт сможет помочь...
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6k
Евгений Д 54 минуты назад
Холявщики мля.
Хохлы среди нас !!!!!!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Привыкли у себя в аулах рубить елки на Рождество где попало, вот, и сюда свои обычаи тащат. Кол - костёр - аул!
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2k
Илья Час назад
Наглые идиоты.
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