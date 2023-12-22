В Иркутске два жулика устроили себе праздник с душком

В парке Комсомольский друзья-хулиганы скооперировались и в ночи пошли на дело: в качестве жертв добытчики выбрали ели — каждый срубил себе по дереву. И, возможно, «живых» свидетелей преступления в темное время суток не было, но «глаза» городских камер начеку в любое время дня и ночи.

Воришкам грозит либо административная, либо уголовная ответственность — им также предложили смягчить себе наказание, вернув ели на место. Кстати, поставить их у себя дома в канун Нового года они все равно не смогут: деревья в парке обрабатывают спецпрепаратом, который в теплых помещениях источает зловонный аромат.