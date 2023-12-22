Кто умнее мужчины или женщины?

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Мужчины чаще всего переоценивают свои интеллектуальные способности, а мнение женщин о себе, напротив, гораздо скромнее.
Не переобулась, а переосмыслила жизненную позицию.
Анна Франк - это еврейская девочка которая умерла в 1945,в возрасте 16 лет. Известна всему миру благодаря ее случайно сохранившимся дневникам.
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Склад ума у женщин, как правило, ДРУГОЙ. Он не хуже. Он не лучше. Женщины не умнее мужчин и не глупее мужчин, ибо этот критерий совершенно неопределенный и баллы, набранные в тесте с картиночками мало что значат. Он ДРУГОЙ. А также всегда есть исключения из правил и некоторые мужчины обладают женским складом ума и наоборот.
-И всё же армяне лучше, чем грузины.
-Чем? Чем они лучше?
-Чем грузины.
Суxуми, 1985 год, обезьяний питомник.
Народ собрался возле вольера с обезьяной - а та с абxазцем - дрессировщиком в шаxматы играет!
Все, восторженно: "Какая умная обезьяна! Какая умная обезьяна! "
Дрессировщик зло отвечает:
"Разве это умная? 3:2 - я выигрываю!"