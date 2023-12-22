FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7352 поста • 3084 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Кто умнее мужчины или женщины?

Кто умнее мужчины или женщины?

Автор:
22 декабря 2023 09:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   видел   забавно   кто умнее   на улице   опрос   
2229
1
1


Мужчины чаще всего переоценивают свои интеллектуальные способности, а мнение женщин о себе, напротив, гораздо скромнее.


Не переобулась, а переосмыслила жизненную позицию.

Анна Франк - это еврейская девочка которая умерла в 1945,в возрасте 16 лет. Известна всему миру благодаря ее случайно сохранившимся дневникам.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Девушка   видел   забавно   кто умнее   на улице   опрос   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Но я другое дерево." (М.Таривердиев).
Склад ума у женщин, как правило, ДРУГОЙ. Он не хуже. Он не лучше. Женщины не умнее мужчин и не глупее мужчин, ибо этот критерий совершенно неопределенный и баллы, набранные в тесте с картиночками мало что значат. Он ДРУГОЙ. А также всегда есть исключения из правил и некоторые мужчины обладают женским складом ума и наоборот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Станислав 13 минут назад
Милаха ^_^
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Андрей Граф Час назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
Дед Степан Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex Час назад
Я так скажу- умный мужик всегда умнее глупой женщины, а умная женщина всегда умнее глупого мужика. )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 Час назад
Мария Склодовская-Кюри, надо было хотя бы сказать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
alexis 2 часа назад
Логика, однако.))) Всё дело в логике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 2 часа назад
У нее весь мозг в телефоне уместился. И еще 90% памяти в телефоне осталось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
935
дмитрий викторович 2 часа назад
Умная девочка. Смогла признать свою неправоту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
Феличита дмитрий викторович 2 часа назад
ум и хитрость - одного поля ягоды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick 2 часа назад
тогда почему до сих пор есть женские шахматы? там то не физической силой меряются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Bonifacia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71513



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась...
Набирающие популярность в сообществах
Евстратий Медников. Особая школа агентов наружного наблюдения
Евстратий Медников. Особая школа агентов наружного наблюдения
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Робопёс установил рекорд скорости в стометровке (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#Юмор#кино#фильм#авто аварии#дети#Россия#новый год
#животные#машина#автомир#интересное#ДТП#аварии#собака#подборка#забавно#история
#в мире#автомобили#люди#интересно#Автовсячина#США#кот#природа#шоу бизнес#полиция
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками Максимально честный ответ Максимально честный ответ Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера Украинская беженка продолжает возмущаться жадностью немецкого кавалера Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего парня айфон Леденящая душу история о том, как девушка выпрашивала у своего парня айфон Сколько должен зарабатывать мужчина? Сколько должен зарабатывать мужчина? Девушки на улицах городов рассказали, какими должны быть их парни и мужья Девушки на улицах городов рассказали, какими должны быть их парни и мужья

На что жалуетесь?

Вернуться