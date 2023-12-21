Рыбак поймала странное существо и подумал, что это живой коралл

И так встречайте нашего гостя, которого звать офиура или как его кличут ученые Ophiuroidea. Офиура или как ее еще называют змеехвостка от греческого слова Ophiura что означает змеиный хвост, это животное из типа иглокожих. Внешне напоминают морских звезд, но в отличие от последних имеют более длинные лучи, которые иногда называют «руками».



Количество лучей или как вы помните рук, зависит от конкретного вида, но в большинстве случаев лучей 5 или 10. На сегодня насчитывается более 2000 различных видов, некоторые из которых могут достигать 0,7 м. в длину. У большинства видов лучи могут двигаться только в горизонтальном положении так как состоят из позвонков, и могут закручиваться в сторону тела.



