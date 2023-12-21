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Рыбак поймала странное существо и подумал, что это живой коралл

Рыбак поймала странное существо и подумал, что это живой коралл

Автор:
21 декабря 2023 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Офиура   животные   звезда   под водой   природа   удивительно   
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Безграничные глубины океана наполнены разнообразными необычными созданиями матушки природы начиная от кальмара какаду до медлительных, но долгоживущих полярных акул.

И так встречайте нашего гостя, которого звать офиура или как его кличут ученые Ophiuroidea. Офиура или как ее еще называют змеехвостка от греческого слова Ophiura что означает змеиный хвост, это животное из типа иглокожих. Внешне напоминают морских звезд, но в отличие от последних имеют более длинные лучи, которые иногда называют «руками».


Количество лучей или как вы помните рук, зависит от конкретного вида, но в большинстве случаев лучей 5 или 10. На сегодня насчитывается более 2000 различных видов, некоторые из которых могут достигать 0,7 м. в длину. У большинства видов лучи могут двигаться только в горизонтальном положении так как состоят из позвонков, и могут закручиваться в сторону тела.


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Метки: Видео   Офиура   животные   звезда   под водой   природа   удивительно   
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5  комментариев
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6k
ValdemarNaftulievich 2 часа назад
Брр-р-р-р
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6k
Трям 3 минуты назад
Хули там смотреть? На сковородку и в рот! ))))
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33k
Ego sum qui sum Полчаса назад
красота-то какая...
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77k
Viktor 2 часа назад
Ага, надо её обязательно голыми руками потрогать, на зуб ещё попробуй!
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4
Жора 2 часа назад
Надеюсь, не сожрал? А то, судя по звуку на фоне и последним событиям в мире, чёт ссыкотно.
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