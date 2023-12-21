Мясо с рисом в казане

Вы это серьезно?

Как рыбы реагируют на еду, сброшенную им с нефтяной вышки

Лайкнул: пёс странным образом отблагодарил незнакомца за угощение

Мужчина научил своего хаски варить рис

Вегетарианка впервые за пять лет пробует мясо

"Это всё мне?" Кот пытается понять, что делать с куском мяса