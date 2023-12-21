Мясо с рисом в казане

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Тем, кто еще не успел пообедать, советую держаться - и всё-таки перекусить. Если у вас рядом есть казан, то можно устроить себе настоящий пир.
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довольно известная в тырнете личность.
никогда не говорит, готовит еду северных народов и всегда кормит собак.