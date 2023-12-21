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Мясо с рисом в казане

Мясо с рисом в казане

Автор:
21 декабря 2023 08:46
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   вкусно   казан   мясо   рис   
1392
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Тем, кто еще не успел пообедать, советую держаться - и всё-таки перекусить. Если у вас рядом есть казан, то можно устроить себе настоящий пир.

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Метки: Видео   Еда   вкусно   казан   мясо   рис   
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12  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пандасаха.
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 13 минут назад
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529
Андрей Граф 15 минут назад
а как же 100 грамм )))
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5k
Голодный бурундук-шатун Полчаса назад
Ставьте уже нормально источники.

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8k
jnkbxybr 37 минут назад
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18k
Голос Вселенной 2 часа назад
Эх, хорошо, что я с утра сытый....
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51k
Albert GER 2 часа назад
этот парень якут(вроде).
довольно известная в тырнете личность.
никогда не говорит, готовит еду северных народов и всегда кормит собак.
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