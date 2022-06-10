Мужчина научил своего хаски варить рис

С помощью системы видеонаблюдения в доме мужчина попросил своего хаски включить мультиварку, в которую перед уходом положил крупу и овощи.



Пёс умеет не только пользоваться различными электроприборами, но еще и по команде смывает воду в туалете и пристегивается ремнём безопасности.