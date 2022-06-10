Мужчина научил своего хаски варить рис

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Вам лень готовить ужин? Попросить сделать это вашего питомца. В Китае мужчина научил своего пса варить рис, пока его нет дома.
С помощью системы видеонаблюдения в доме мужчина попросил своего хаски включить мультиварку, в которую перед уходом положил крупу и овощи.
Пёс умеет не только пользоваться различными электроприборами, но еще и по команде смывает воду в туалете и пристегивается ремнём безопасности.
Пёс умеет не только пользоваться различными электроприборами, но еще и по команде смывает воду в туалете и пристегивается ремнём безопасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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