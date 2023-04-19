Как рыбы реагируют на еду, сброшенную им с нефтяной вышки

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Морские обитатели с жадностью набросились на еду, сброшенную им с нефтяной вышки. Не дай Бог так оголодать!
Рыбам сбросили рис и яблоко. Главное - самому туда не свалиться.
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"На каждую рыбу найдется рыба крупнее" (С)