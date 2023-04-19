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Как рыбы реагируют на еду, сброшенную им с нефтяной вышки

Как рыбы реагируют на еду, сброшенную им с нефтяной вышки

Автор:
19 апреля 2023 09:41
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Реакция   Яблоко   видео   голод   животные   нефтяная платформа   рис   рыбы   
1584
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Морские обитатели с жадностью набросились на еду, сброшенную им с нефтяной вышки. Не дай Бог так оголодать!

Рыбам сбросили рис и яблоко. Главное - самому туда не свалиться.

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Метки: Еда   Реакция   Яблоко   видео   голод   животные   нефтяная платформа   рис   рыбы   
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15  комментариев
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13k
котегRUS 2 часа назад
вот где рыбалка клёвая..))
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2k
pilot66 51 секунду назад
Однако, окончание ролика - наглядное подтверждение тезиса
"На каждую рыбу найдется рыба крупнее" (С)
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465
дмитрий 2 минуты назад
видели бы рожу кота кода включил видео:)
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320
Вася Васильев 2 минуты назад
Вахта закончилась, вахтовика рыбам.
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3k
Pill Полчаса назад
Хренассе там клёв!
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5k
vasilykopkov Полчаса назад
Наличие такого количества "прикормленной" рыбы говорит о том, что все отходы сбрасывают в море, в том числе и канализацию.
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223
Jimmy Полчаса назад
а если гранату, да секунд 6 задержки ))
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13k
Женя 44 минуты назад
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9k
Dabus 47 минут назад
Вот так решишь нырнуть ... и даже плавок не найдут ... )
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10k
Hunson Abadeer Час назад
мммм ксколько рыбыыы)
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Не нагуляешь там жирок походу.
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