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Неравнодушная женщина спасла попавших в беду утят

Неравнодушная женщина спасла попавших в беду утят (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 09:10
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   животные   милота   спасение   утка   утята   
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Женщина не смогла пройти мимо попавших в беду маленьких утят. Героиня ролика спасла птенцов, провалившихся в ливневую канализацию и вернула их матери.
Спутник женщины запечатлел спасение утят и возвращение их взволнованной мамаше.

Источник:

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Метки: видео   добро   животные   милота   спасение   утка   утята   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио Час назад
Неравнодушная,молодец женщина!
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Себастьян Перейра

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