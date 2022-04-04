Неравнодушная женщина спасла попавших в беду утят

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Женщина не смогла пройти мимо попавших в беду маленьких утят. Героиня ролика спасла птенцов, провалившихся в ливневую канализацию и вернула их матери.
Спутник женщины запечатлел спасение утят и возвращение их взволнованной мамаше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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