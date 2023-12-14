У кого-то очень много свободного времени

1018
1
1
Посмотрев этот ролик, складывается впечатление, что у ребят очень много свободного времени. Они готовы часами заниматься непонятно чем — по 3 часа, 7 и даже 35 часов.
У них с каждого ролика сотни тысяч просмотров, миллионы подписчиков. По сути это их работа, которая приносит неплохой доход.
Источник:
Ссылки по теме:
- Серьезный разговор двух маленьких мужчин
- Толстую сахарную летягу помыли
- Музыкальный немецкий язык
- Как надолго занять кота
- Гордая и величественная походка кота
Новости партнёров
реклама