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У кого-то очень много свободного времени

У кого-то очень много свободного времени

Автор:
14 декабря 2023 10:02
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Время   забавно   много свободного времени   прикольно   терпение   
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Посмотрев этот ролик, складывается впечатление, что у ребят очень много свободного времени. Они готовы часами заниматься непонятно чем — по 3 часа, 7 и даже 35 часов.

У них с каждого ролика сотни тысяч просмотров, миллионы подписчиков. По сути это их работа, которая приносит неплохой доход.

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Метки: Видео   Время   забавно   много свободного времени   прикольно   терпение   
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2  комментария
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3k
Pioner76 53 минуты назад
Ну что у негра много свободного времени то я верю, ну что у белого...
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3k
Fiverknot 19 минут назад
С таким терпением можно и работу себе соответствующую найти, где этот навык ценится)
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