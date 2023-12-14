Молодое поколение не оставило в беде застрявшего в сугробе робота-доставщика

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Малыш не справился с количеством снега на дорогах столицы.
Как же помочь малышам-доставщикам в такую «нелетную погоду»:
— Убедитесь, что его колеса не заблокированы и он едет вперед, когда вы его толкаете
— Если колеса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются. Как правило, разблокировка колес занимает не более полминуты, рассказали в компании доставки
— После этого можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно выехать
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