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Молодое поколение не оставило в беде застрявшего в сугробе робота-доставщика

Молодое поколение не оставило в беде застрявшего в сугробе робота-доставщика

Автор:
14 декабря 2023 09:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   дети   доставщик   зима   милота   помошь   робот   сугробы   
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Малыш не справился с количеством снега на дорогах столицы.

Как же помочь малышам-доставщикам в такую «нелетную погоду»:

— Убедитесь, что его колеса не заблокированы и он едет вперед, когда вы его толкаете
— Если колеса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются. Как правило, разблокировка колес занимает не более полминуты, рассказали в компании доставки
— После этого можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно выехать

Источник:

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Метки: Видео   дети   доставщик   зима   милота   помошь   робот   сугробы   
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4  комментария
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18k
banzai7 2 часа назад
Для России эти роботы бесполезны. Надо было делать на базе трактора Беларусь.
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Alexander 44 минуты назад
Мне интересно, а нафига отправляют роботов в такую погоду ?! Ясно же, что он не доберется до цели с такой погодой !
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9k
MPEG-8 Час назад
Вдвоём надо на заказы в такую погоду ходить.

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