Молодое поколение не оставило в беде застрявшего в сугробе робота-доставщика

Как же помочь малышам-доставщикам в такую «нелетную погоду»:

— Убедитесь, что его колеса не заблокированы и он едет вперед, когда вы его толкаете

— Если колеса заблокированы, подождите немного, пока они разблокируются. Как правило, разблокировка колес занимает не более полминуты, рассказали в компании доставки

— После этого можно аккуратно подтолкнуть робота или убрать снег из-под колес, чтобы он смог самостоятельно выехать