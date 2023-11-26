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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 951 пост • 45 подписчиков подписаться
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В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера

В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера

Автор:
26 ноября 2023 11:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Спасение   дети   забота   курьер   милота   мурьино   помощь   робот   
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Увидев забуксовавшего курьера, дети, игравшие на улице, сразу бросились ему на помощь. Они спасли робота из снежного плена.

Через пару минут после инцидента робот вновь отправился выполнять заказ.

Источник:

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Метки: Видео   Спасение   дети   забота   курьер   милота   мурьино   помощь   робот   
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11  комментариев
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16k
GROMOZEKA Час назад
Робот-доставщик в Мурино.
Звучит как постапокалиптический заголовок
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894
Николай 8 минут назад
Можно ли приравнять помощь роботу к переводу бабушки через дорогу или это как котенка с дерева снять?
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92k
sapér Vodička 15 минут назад
Ссылка coub.com
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10k
Garpia121 19 минут назад
Тяжко им у нас живется.
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2k
Igor Grishaev Полчаса назад
Гуманнее было бы пристрелить беднягу
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31
DarkSkat93 Час назад
Ему бы ещё колесики от роликов поставили. В идеале ему надо гусеницы конечно
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5k
Alex Час назад
Когда роботы захватят наш Мир, этих ребят произведут в министры
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6k
livaneth Час назад
Не для нашего климата техника
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905
София Час назад
У робота ещё резина летняя.
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