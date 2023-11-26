В Мурино дети спасали застрявшего в снегу робота-курьера

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Увидев забуксовавшего курьера, дети, игравшие на улице, сразу бросились ему на помощь. Они спасли робота из снежного плена.
Через пару минут после инцидента робот вновь отправился выполнять заказ.
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