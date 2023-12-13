Осваивание древних технологий предков

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Героиня видео столкнулась с древними фотоархивами своих предков. Это настоящий артефакт давно минувшей эпохи. Какие-то странные бумажки с изображениями людей поместили в специальные книжки. Очень странная технология.
Мало того, что их нельзя отредактировать, так еще и увеличить нельзя!
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