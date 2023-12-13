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Осваивание древних технологий предков

Осваивание древних технологий предков

Автор:
13 декабря 2023 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Технология   Юмор   альбом   забавно   фото   
975
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Героиня видео столкнулась с древними фотоархивами своих предков. Это настоящий артефакт давно минувшей эпохи. Какие-то странные бумажки с изображениями людей поместили в специальные книжки. Очень странная технология.

Мало того, что их нельзя отредактировать, так еще и увеличить нельзя!

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Метки: Видео   Технология   Юмор   альбом   забавно   фото   
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6  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен 43 минуты назад
Нашли к чему придраться - к рефлексу. По рассеянности, мы все совершаем глупости, но высосать из пальца/выдумать такой текст...
Тала-а-ант.
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9k
БарНалей 10 минут назад
Когда читаю бумажную документацию, то частенько ловлю себя на мысли что хочу "поиск" нажать.
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6k
livaneth Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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173
vitros666 50 минут назад
Автор, ты дурак блд или что?
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Alorous

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