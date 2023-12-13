FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 469 постов • 315 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено
Система снеготаяния на участке за городом

Система снеготаяния на участке за городом

Автор:
13 декабря 2023 09:34
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   дорожка   снег   снеготаяние   тепло   удобство   
2431
1
1

Меня всегда интересовал вопрос: почему, если дома есть теплый пол, не сделать такое же за городом. Все отвечали: это очень дорого. Но, если посмотреть на этого героя, по нему не скажешь, что такая система снеготаяния сильно бьет по карману.

Мечта любого загородного жителя: зима, снег и лед кругом, а асфальтовая дорожка, ведущая к дому, — как весенняя проталина. Теперь это стало возможным.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Как это сделано, как это работает, как это устроено"
Метки: Видео   дорожка   снег   снеготаяние   тепло   удобство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Fat Lynx 2 часа назад
Если денег докуя, то можно и так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
heta 3 минуты назад
Если бы это теплонасосом делать, т.е. все затраты - только э/э на работу насоса, а само тепло - из-под земли, было бы круто, а так.... Любой каприз за ваши деньги - чем тут удивлять?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Михаил Сметанкин 15 минут назад
Вроде где-то платные автобаны тоже с подогревом. Как бы не новая штука
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 17 минут назад
В Питере, кстати, в центр города тоже поставили систему подогрева тротуаров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov Полчаса назад
Если есть деньги отапливать улицу - значит у тебя уже нет других забот/

PS В "Смешариках" был похожий сюжет. Там всё очень плохо закончилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Доктор Ботов Полчаса назад
А не проще ли будет купить хлористого кальция, посыпАть потихонечку требуемую территорию и не париться до весны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Игорь Полчаса назад
Круто! Однако вопрос цены за удовольствие не работать лопатой не отражен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Kostick Час назад
в лом считать, но таку. площадь прогреть, ему отдельный котёл нужен будет (бойлер 100% косвенного нагрева). и эти 10 градусов, т.е. перепад >30 будут жрать киловатт от 30. хорошо, по газу это при конденсационном (самом экономичном) котле = 3 куба в час. значит в месяц тыр 15.. ну какбэ проще купить снегоуборочный агрегат. да и чистить тот снег и на подъезде к дому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
Охрененно новаторское и "удобное" решение. Для москвичей. Для обычных людей рекомендую геоконтур. И зимой дополнительное тепло халявное, и летом охлаждение через рекуператоры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Не бьет сильно по карману? Владельца элитного загородного дома, может и не бьет.
Чтобы растопить 1кг снега, необходимо потратить 100 ватт, не считая потери на прогрев брусчатки в минус 20. Дальше, умеющий считать прикинет сам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий 2 часа назад
Хотел бы я посмотреть его счет за обогрев улицы) Но если финансы позволяют, то красавчик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
АлоКин 2 часа назад
Не сильно бьет по карману кого? Наворовавших буржуев с котеджами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

386506



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Как прожить 4 года в ТЦ, чтобы этого никто не заметил
Набирающие популярность в сообществах
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
На Рождественском фото королевского семейства заметили "ампутации и аномалии"
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Добрый способ улучшить карму под Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#ДТП#факты#забавно#Еда#новый год#дети
#животные#автомобили#интересное#Юмор#США#авто аварии#позитив#Ynews#собака#нападение
#в мире#автомир#люди#кино#аварии#Автовсячина#фильм#улыбнуло#закон#Разное
Добрый способ улучшить карму под Новый год Добрый способ улучшить карму под Новый год На дорожку перед бегунами выскочил ребенок На дорожку перед бегунами выскочил ребенок Друзья зовут: неожиданное послание на снегу Друзья зовут: неожиданное послание на снегу Медвежонок пытается добраться до мамы Медвежонок пытается добраться до мамы Коты и первый снег Коты и первый снег Кошка, которая любит зиму и снег Кошка, которая любит зиму и снег

На что жалуетесь?

Вернуться