Система снеготаяния на участке за городом

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Меня всегда интересовал вопрос: почему, если дома есть теплый пол, не сделать такое же за городом. Все отвечали: это очень дорого. Но, если посмотреть на этого героя, по нему не скажешь, что такая система снеготаяния сильно бьет по карману.
Мечта любого загородного жителя: зима, снег и лед кругом, а асфальтовая дорожка, ведущая к дому, — как весенняя проталина. Теперь это стало возможным.
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PS В "Смешариках" был похожий сюжет. Там всё очень плохо закончилось.
Чтобы растопить 1кг снега, необходимо потратить 100 ватт, не считая потери на прогрев брусчатки в минус 20. Дальше, умеющий считать прикинет сам.
Многое зависит от объема осадков. Сдается мне, что в реальности это превратится в лужу или в ледяную дорожку, которая будет постоянно расти, а не таять.
Расставленные от балды запятые после такого пренебрежения к основам физики уже не удивляют.
И тоже утепленный? Иначе смысла нет. И утт да, начинаю соглашаться, карман на такое нужен просто бездонный, потому что рано или поздно не подогоретая вода превратится в лёд.