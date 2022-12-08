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Сообщество Без кота и жизнь не та 1468 постов • 453 подписчика подписаться
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Весёлые реакции кошек на снег

Весёлые реакции кошек на снег

Автор:
08 декабря 2022 08:59
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   кошки   позитив   снег   
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Хозяева кошек и котов решили посмотреть, как их питомцы отреагируют на снег. Реакции котиков оказались забавными и разнообразными: от шока и недовольства до наслаждения.
Домашние любимцы вышли погулять по снегу, и вот, что из этого вышло. Наблюдать за ними сплошное удовольствие!

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   коты   кошки   позитив   снег   
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1  комментарий
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533
Царь 6 секунд назад
Кожаные мешки устроили Котэ засаду.
Месть, только месть.
Где твои тапки, кожаный мешок?
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Себастьян Перейра

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