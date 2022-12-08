Весёлые реакции кошек на снег

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Хозяева кошек и котов решили посмотреть, как их питомцы отреагируют на снег. Реакции котиков оказались забавными и разнообразными: от шока и недовольства до наслаждения.
Домашние любимцы вышли погулять по снегу, и вот, что из этого вышло. Наблюдать за ними сплошное удовольствие!
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