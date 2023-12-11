Американский экстремал совершил уникальный прыжок с небоскреба в Дубае

Трехкратный чемпион мира по вейкскейту Брайан Грабб сумел исполнить уникальный трюк: благодаря беспилотнику он прокатился по самому высокому пейзажному бассейну в мире, расположенному на 77-м этаже отеля Address Beach Resort, а затем заехал на трамплин и спрыгнул вниз с парашютом с высоты 294 метра, приземлившись на пляже.



Прыжками с высоток никого не удивишь, поэтому спортсмен и добавил первую часть с 94-метровым бассейном. При подготовке Грабб совершил более сотни полетов с высотных объектов. Сам экстремал отметил, что это «наиболее жуткая вещь из тех, что он делал»