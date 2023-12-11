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Американский экстремал совершил уникальный прыжок с&nbsp;небоскреба в&nbsp;Дубае

Американский экстремал совершил уникальный прыжок с небоскреба в Дубае

Автор:
11 декабря 2023 10:27
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Дубай   высота   дрон   круто   небоскреб   эктримал   
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Безумный рекорд: экстремал первым в мире спрыгнул с небоскреба в Дубае, разогнавшись при помощи дрона по бассейну.

Трехкратный чемпион мира по вейкскейту Брайан Грабб сумел исполнить уникальный трюк: благодаря беспилотнику он прокатился по самому высокому пейзажному бассейну в мире, расположенному на 77-м этаже отеля Address Beach Resort, а затем заехал на трамплин и спрыгнул вниз с парашютом с высоты 294 метра, приземлившись на пляже.


Прыжками с высоток никого не удивишь, поэтому спортсмен и добавил первую часть с 94-метровым бассейном. При подготовке Грабб совершил более сотни полетов с высотных объектов. Сам экстремал отметил, что это «наиболее жуткая вещь из тех, что он делал»

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Метки: Видео   Дубай   высота   дрон   круто   небоскреб   эктримал   
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2  комментария
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7k
Marlboro 18 минут назад
Вот как это выглядит со стороны обывателей. "Разогнался с помощью дрона" его скорость в момент отрыва была каких 20 км/ч. Он так же мог разбежаться и прыгнуть прямо с парапета здания. Зачем надо было дрона еще приплетать?
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6k
Кузнец душ. 15 минут назад
Вот если бы он без парашюта прыгнул то было бы экстремально
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