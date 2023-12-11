Грандиозный круговорот оленей

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Когда стадо чувствует приближение хищника, оно начинают бегать по кругу. Охотящимся на оленей животным гораздо сложнее сосредоточиться на отдельной цели. При этом в центре круга олени оставляют самых слабых: детёнышей и самок.
Каждый олень защищает спину впереди бегущего сородича и параллельно создаёт препятствие для тех, кто хочет полакомиться более слабыми особями.
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