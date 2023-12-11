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Грандиозный круговорот оленей

Грандиозный круговорот оленей

Автор:
11 декабря 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   олени   олень   руговорот   удивительно   
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Когда стадо чувствует приближение хищника, оно начинают бегать по кругу. Охотящимся на оленей животным гораздо сложнее сосредоточиться на отдельной цели. При этом в центре круга олени оставляют самых слабых: детёнышей и самок.

Каждый олень защищает спину впереди бегущего сородича и параллельно создаёт препятствие для тех, кто хочет полакомиться более слабыми особями.

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Метки: Видео   животные   олени   олень   руговорот   удивительно   
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8  комментариев
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11k
zlopisec 2 часа назад
В центре круга самые слабые потому, что вокруг них постоянно круговое движение. у них постоянно кружится голова и они постоянно блюют и слабеют от голода....
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Соундтрек для драматизма наложить, и само то будет!
Ссылка youtu.be
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Скорее всего, это явление обусловлено перемещением стада, которое "замкнулось на себя". Такое и у других стадных животных нередко случается.
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9k
Дмитрий 2 часа назад
Как написал товарищ "с низу", вообще это явление не до конца изучено. Бывают ситуации, когда ни хищников, ни холодов нет, а они накручивают эти круги.
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
Вообзе-то они сбиваются в круги не для этого, а тупо для обогрева.
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