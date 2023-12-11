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Конь лишил наездницу штанов

Конь лишил наездницу штанов

Автор:
11 декабря 2023 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   конь   фейл   штаны   
3068
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Один из зрителей состязания запечатлел забавную сцену с участием ретивого коня и женщины.

Скачки для участницы зрелищного состязания, организованного несколько месяцев назад, предположительно в США, закончились провалом. Конь, обходя препятствие, завалился на бок, в результате чего наездница не удержалась в седле и лишилась нижней части своего гардероба.

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Метки: Видео   Прикол   животные   конь   фейл   штаны   
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15  комментариев
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3k
SmartCat101 Час назад
коняшка то САМЕЦ )))
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78
KARAMBA1984 21 минуту назад
Чётко сработано!!! )) подруга в недоумении была,что и как с ней это произошло )
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1k
Бывалый Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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20k
anpetrof 38 минут назад
Подумаешь, штаны, вот если бы он ещё и трусы с неё снял
...
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41k
Aleks 45 минут назад
Д.Артаньян уже не тот...
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5k
Горожанин 47 минут назад
А вот случай был - велосипед лишил девственности велосипедистку. О, сюжет! Правда жизни! Кто знает, может девки и ездиют для этого на своих велосипедах. Кругом ведь так и снуют, так и снуют - туда-сюда, туда-сюда. Немудрено, что девставенность-то теряют. Головку свою шлёмиком прикроют, а передок и попа неприкрытые. Так и лишаются. Жалко, конечно. Мужикам меньше достается. Ух, эти велосипеды!
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25k
pssst 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Alex Час назад
Новый вид стриптиза !!!
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3k
Оксид Бетона Час назад
Настоящий жеребец! Даму на ходу раздел!
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2k
Mikhail Час назад
раньше пренебрежительно относились к шакалам-папарацци, но с появлением камер на смартфонах - эти "папарацци" появились везде.
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