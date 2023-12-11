Конь лишил наездницу штанов

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Один из зрителей состязания запечатлел забавную сцену с участием ретивого коня и женщины.
Скачки для участницы зрелищного состязания, организованного несколько месяцев назад, предположительно в США, закончились провалом. Конь, обходя препятствие, завалился на бок, в результате чего наездница не удержалась в седле и лишилась нижней части своего гардероба.
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