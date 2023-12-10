Залипательный маркетинг: на потолке торгового центра начали показывать котиков

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Москвичи говорят, что стали сталкиваться лбами в два раза чаще, потому что залипают на милых пушистиков, которых показывают сверху.
Так пиарщики привлекают внимание к рекламным баннерам, которые показываются вокруг пушистика.
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