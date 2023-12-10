Залипательный маркетинг: на потолке торгового центра начали показывать котиков

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами

Милая совушка принесла девушке письмо

«Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна

Серьёзный разговор девочки с мамой

Кормёжка стаи голодных галаго