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Сообщество Без кота и жизнь не та 1851 пост • 490 подписчиков подписаться
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Залипательный маркетинг: на потолке торгового центра начали показывать котиков

Залипательный маркетинг: на потолке торгового центра начали показывать котиков

Автор:
10 декабря 2023 12:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   забавно   идея   котик   маркетинг   милота   потолок   
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Москвичи говорят, что стали сталкиваться лбами в два раза чаще, потому что залипают на милых пушистиков, которых показывают сверху.

Так пиарщики привлекают внимание к рекламным баннерам, которые показываются вокруг пушистика.

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Метки: Видео   забавно   идея   котик   маркетинг   милота   потолок   
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3  комментария
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Александр Час назад
а пока одни залипают, рядом орудует банда карманников)
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361
Skywriter 18 минут назад
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