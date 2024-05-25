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Хорошая идея

Хорошая идея

Автор:
25 мая 2024 11:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вендинговые автоматы   Видео   Германия   Посылка   в мире   вокзал   идея   
1077
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На вокзале в Германии появились вендинговые автоматы, в которых можно купить потерянные посылки, за которыми так и не пришли.

Их поставили всего неделю назад, но первые покупатели уже находили новые наушники Apple, коллекционные старинные монеты и редкие карточки покемонов. Попытать удачу стоит всего 5 евро.


Хотели бы такой аппарат в своем городе?


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Метки: Вендинговые автоматы   Видео   Германия   Посылка   в мире   вокзал   идея   
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11  комментариев
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811
Шурман Час назад
У нас хрень всякую в супермаркетах продают , типа тележка перевязана черной пленкой и ты не знаешь что там и платишь за это 100 евро . Каждую неделю закупаемся по полной и только 1 раз видел что бы кто то с такой тележкой от кассы отходил .
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726
mutab0r 15 минут назад
Разве посылки не доставляют до двери получателя?
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17k
Alex 18 минут назад
Почте России только не показывайте это, а то они сразу при поступлении посылки на почту, будут запихивать их в автомат- нужна посылка? Купи
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2k
Alex 21 минуту назад
За пять евро автомат сразу опустошили бы. В Германии почти все на ебее шарятся. так что купить за 5 продать за 20 немцы тоже умеют. А адрес вокзала можно? Или хотя бы город, вдруг мимо проезжать буду.
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15k
..: Атеист :.. 24 минуты назад
Чет не пойму, если за посылкой не пришли она же должна обратно отправляться. иль это особенности европейских ценностей отжать чужое?)
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10k
Владимир Полчаса назад
Количество утерянных посылок возрастет в разы.
- А где моя посылка?
- А вы за ней не пришли и мы её продали...
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1551 пост (1515 в горячем)

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