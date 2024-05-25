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На вокзале в Германии появились вендинговые автоматы, в которых можно купить потерянные посылки, за которыми так и не пришли.
Их поставили всего неделю назад, но первые покупатели уже находили новые наушники Apple, коллекционные старинные монеты и редкие карточки покемонов. Попытать удачу стоит всего 5 евро.
Хотели бы такой аппарат в своем городе?
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За два года "пропали" 14 мелких пакетов с алика. На почте говорят, что, мол, выбран простой вариант - без отслеживания, ждите, когда доставят в отделение.
В то же время сторонние сервисы по отслеживанию посылок прекрасно знают, где в последний раз засветились мои заказы (((
- А где моя посылка?
- А вы за ней не пришли и мы её продали...
- А где моя посылка?
- Вот же она, в автомате, хотите забрать - купите.