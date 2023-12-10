Гринч-доставщик из Казани украл мишуру из подъезда

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер сорвал украшения с перил и засунул к себе в сумку.
В какой-то момент план чуть не провалился. На лестницу вышел жилец дома, тогда воришка отошел в сторону и притворился, будто что-то смотрит в телефоне. Но как только мужчина покинул подъезд, доставщик тут же оторвал мишуру и поспешил скрыться. Горе-похитителя Рождества теперь разыскивают.
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