Гринч-доставщик из Казани украл мишуру из подъезда

В какой-то момент план чуть не провалился. На лестницу вышел жилец дома, тогда воришка отошел в сторону и притворился, будто что-то смотрит в телефоне. Но как только мужчина покинул подъезд, доставщик тут же оторвал мишуру и поспешил скрыться. Горе-похитителя Рождества теперь разыскивают.