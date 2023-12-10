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Гринч-доставщик из Казани украл мишуру из подъезда

Гринч-доставщик из Казани украл мишуру из подъезда

Автор:
10 декабря 2023 11:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Казань   доставщик   камера   кража   мишура   новый год   соседи   
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как курьер сорвал украшения с перил и засунул к себе в сумку.

В какой-то момент план чуть не провалился. На лестницу вышел жилец дома, тогда воришка отошел в сторону и притворился, будто что-то смотрит в телефоне. Но как только мужчина покинул подъезд, доставщик тут же оторвал мишуру и поспешил скрыться. Горе-похитителя Рождества теперь разыскивают.

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Метки: Видео   Казань   доставщик   камера   кража   мишура   новый год   соседи   
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Мария Коненкова 57 минут назад
Яркий пример встречи "высокой культуры быта" с представителем культуры сниженной. Вообще такое с каждым годом в повседневной жизни уходит, как я замечаю. Сколько-то лет назад: ёлки в сквере посадят - к первому же НГ ёлки остаются без верхушек, благодарные за халявные ёлки граждане спиливали. Сейчас ёлки, повторно высаженные, благополучно растут, их наряжают настоящими игрушками, которые до весны висят. Клумбы тоже: отдельные бабки, конечно, попадаются, которые посаженные жильцами растения выдёргивают, но в целом клумбы и палисадники радуют глаз, никто их не разоряет. Очень хорошо помню, как каждую весну расцветали тюльпаны на огромной круглой клумбе в нашем парке и как через пару дней по окружности тюльпаны были как выкошены - граждане халявными букетами разживались. Прошли годы - клумба цветёт почти нетронутая. Окультуривается народ в общем и целом. А тут курьер, выходец из ссаного кишлака. Что с него возьмёшь. Ишак он и есть ишак. Ему что оплёвками от семечек землю вокруг лавки изгадить, что мишуру ободрать - всё едино.
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28k
Егор Полчаса назад
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