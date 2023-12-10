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Найден самый настоящий похититель Рождества

Найден самый настоящий похититель Рождества

Автор:
10 декабря 2023 07:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Медведь   США   животные   праздники   украшения   
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Этот мишка - настоящее олицетворение тех, кто не в восторге от лишней шумихи во круг Рождества и Нового года. Понаставят тут своих украшений, бесите, блин!

Косолапому во Флориде очень не понравились светящиеся олени на участке местного жителя. Стоят, светятся, раздражают. Вот и решил медведь это дело исправить. Одного самого большого оленя он успешно заборол, а второго поменьше и вовсе утащил в ночной мрак, ну чтобы наверняка.

И нечего так рано участки украшать!

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Метки: Видео   Медведь   США   животные   праздники   украшения   
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1  комментарий
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foggen2 Полчаса назад
Реакция мамы оленихи-"П***ец!Хорошо,что он справа начал!"
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