Найден самый настоящий похититель Рождества

Косолапому во Флориде очень не понравились светящиеся олени на участке местного жителя. Стоят, светятся, раздражают. Вот и решил медведь это дело исправить. Одного самого большого оленя он успешно заборол, а второго поменьше и вовсе утащил в ночной мрак, ну чтобы наверняка.