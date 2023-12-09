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Что делать, если ты лежишь такой, отдыхаешь спокойно на диване, а тут приходит пантера и начинает отжимать у тебя плед. Получается не очень хорошо, но против нее особенно не попрешь. Даже если ты собака.
С такой киской особо не поспоришь)
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Там целый канал есть на тубе.
Все интересно, когда она кого-нибудь из них сожрет, или хозяев, или песеля