Почему папа делает больно кошке?





Когда рождается ребенок, то о прежней жизни можно забыть, ведь все свое время надо посвящать малышу. Однако это не значит, что на личную жизнь нужно окончательно забить. Правда, если уж на близость выпадет немного времени, то нужно максимально убавить громкость. Иначе ребенок начнет задавать вопросы, на которые очень трудно ответить.

