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Почему папа делает больно кошке?

Почему папа делает больно кошке?

Автор:
05 декабря 2023 10:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   баян   забавно   киска   папа   ребенок   родители   умора   
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Когда рождается ребенок, то о прежней жизни можно забыть, ведь все свое время надо посвящать малышу. Однако это не значит, что на личную жизнь нужно окончательно забить. Правда, если уж на близость выпадет немного времени, то нужно максимально убавить громкость. Иначе ребенок начнет задавать вопросы, на которые очень трудно ответить.

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Метки: Видео   баян   забавно   киска   папа   ребенок   родители   умора   
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13  комментариев
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1k
Друг 2 часа назад
кошка фыркала, шипела и плевалась )))) но всеравно осталась жива ))))
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3k
Timka 44 минуты назад
Нехер ..здеть во время секса...
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41k
big_al Час назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Иван Час назад
Пошли три охотника на охоту, у двоих с собой была водка, а у ретьего не было. Ну он и говорит мужикам: "Вы завязываете мне глаза, даете любую дичь, а я угдываю кто это, возраст и чем убита. Если угадаю, вы мне наливаете стакан водки..." Дают ему зайца. Он пощупал и говорит: "Заяц, возраст 5 лет, убит ножом". Налили стакан. Дают лису. Он пощупал и говорит: "Лиса бурая, возраст 10 лет, убита винтковкой". Налили стакан. Дают Кабана. Он пощупал и говорит: "Кабан дикий, возраст 15 лет, убит с ружья!". Так продолжалось всю охоту... Утром встречаются ихние жены. Первая говорит: "Бабоньки представьте, муж ушел на охоту с водкой, пришел без водки и трезвый". Вторая говорит: "У меня тоже самое". Третья говорит: "Вы представляете, мой ушел без водки, пришел пьяный в жопу, всю ночь щупал меня между ног и бормотал: "Ёж, 42 года, убит топором в спину"...
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855
Ариманов Час назад
Трудно отвечать на эти вопросы только закомплексованным ханжам, исковерканным культурой настолько, что они считают секс чем-то постыдным и запретным, в том числе для детей. Нормальный человек спокойно ответит на эти вопросы, после чего ребёнок скажет "а, ясно", потеряет интерес и пойдёт играть в песочницу.
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2k
Владимир 2 часа назад
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
Сто пудов там бобер или крыса...
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10k
BarOb 2 часа назад
Не киска, а целая кошка
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18k
banzai7 2 часа назад
Не волнуйся, малыш, кошке было хорошо.
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3k
Шапкин 2 часа назад
А где кошка?
Не мне, друг спрашивает.
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58k
dima423 2 часа назад
Затейники)
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