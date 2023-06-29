"Мне нравится его сказочный мир": Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с Тимом Бёртоном

В Голливуде появилась новая звёздная пара. Актриса Моника Беллуччи в интервью рассказала, что влюблена в режиссёра Тима Бёртона.
Итальянская актриса Моника Беллуччи дала интервью журналу Elle France, в котором рассказала о своих отношениях с режиссёром Тимом Бёртоном. Уже давно ходили слухи об их романе, папарацци публиковали фотографии звёздной пары.
Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одно из тех знакомств, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю, - сказала Моника журналистам.
Мне нравится его сказочный мир, в котором монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, всепрощающее. Фильмы Тима Бертона много об этом говорят.
Сейчас Моника Белуччи работает вместе с Тимом Бёртоном над картиной "Битлджус-2". Съёмки проходят в Лондоне. Днём парочка работает, а вечерами гуляет по городу, держась за ручки.
Впервые слухи об отношениях Моники и Тима появились в феврале этого года. Журнал Paris Match опубликовал фотографии папарацци, на которых пара снята во время прогулки по Парижу.
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