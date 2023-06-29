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"Мне нравится его сказочный мир": Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с Тимом Бёртоном

"Мне нравится его сказочный мир": Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с Тимом Бёртоном

Автор:
29 июня 2023 12:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Тим Бёртон   интересное   моника беллуччи   отношения   папарацци   фото   шоу бизнес   
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В Голливуде появилась новая звёздная пара. Актриса Моника Беллуччи в интервью рассказала, что влюблена в режиссёра Тима Бёртона.

Итальянская актриса Моника Беллуччи дала интервью журналу Elle France, в котором рассказала о своих отношениях с режиссёром Тимом Бёртоном. Уже давно ходили слухи об их романе, папарацци публиковали фотографии звёздной пары.

Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одно из тех знакомств, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю, - сказала Моника журналистам.

Мне нравится его сказочный мир, в котором монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, всепрощающее. Фильмы Тима Бертона много об этом говорят.

Сейчас Моника Белуччи работает вместе с Тимом Бёртоном над картиной "Битлджус-2". Съёмки проходят в Лондоне. Днём парочка работает, а вечерами гуляет по городу, держась за ручки.

Впервые слухи об отношениях Моники и Тима появились в феврале этого года. Журнал Paris Match опубликовал фотографии папарацци, на которых пара снята во время прогулки по Парижу.

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Метки: Тим Бёртон   интересное   моника беллуччи   отношения   папарацци   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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59k
Александр 58 минут назад
Даже в этом возрасте она чертовски сексуальна, привлекательна и естественна.
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2k
max Полчаса назад
Да как так то? именно он из четырех миллиардов?
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31
александр колесников 39 минут назад
Для меня вот эта новость гораздо интересней всего остального - "Сейчас Моника Белуччи работает вместе с Тимом Бёртоном над картиной "Битлджус-2"."
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