"Мне нравится его сказочный мир": Моника Беллуччи подтвердила свои отношения с Тимом Бёртоном

Что я могу сказать... Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одно из тех знакомств, что редко случаются в жизни. Я знаю этого человека, я его люблю, - сказала Моника журналистам.

Мне нравится его сказочный мир, в котором монстры добры, как будто мы можем превратить свои темные стороны во что-то светлое, всепрощающее. Фильмы Тима Бертона много об этом говорят.