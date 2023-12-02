Китайцы создали совершенную копию iPhone 15 Pro

Канадский блогер внезапно выяснил, что талант китайцев к воспроизведению чего угодно безграничен. Мало того что от оригинала не отличить, так еще и стоит в разы дешевле.
Поддельный телефон обошелся ему всего в 220 долларов (19700 рублей). Цена почти в 10 раз меньше цены оригинального iPhone 15 Pro Max в России. Внешне найти отличия просто невозможно, документация, пломбы, даже серийный номер с легкостью проходит проверку яблочным сайтом.
Сам телефон внешне не отличить от оригинала, габариты, вес, единственное, что корпус сделан не из титана, но это можно установить, только проведя экспертизу.
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Но отличия все же есть, чуть менее яркий экран и немного хуже качество фотографий. Товарищи китайцы заморочились даже над операционкой, воссоздать ее с нуля не вышло, но они сделали тщательно замаскированный Android, который создает аккаунт в настоящем Apple-ID.
Лицо любителей яблочной техники представили? Это же теперь попробуй докажи, что у тебя не китаец.
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