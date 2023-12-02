Китайцы создали совершенную копию iPhone 15 Pro

Поддельный телефон обошелся ему всего в 220 долларов (19700 рублей). Цена почти в 10 раз меньше цены оригинального iPhone 15 Pro Max в России. Внешне найти отличия просто невозможно, документация, пломбы, даже серийный номер с легкостью проходит проверку яблочным сайтом.

Сам телефон внешне не отличить от оригинала, габариты, вес, единственное, что корпус сделан не из титана, но это можно установить, только проведя экспертизу.