FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7241 пост • 3081 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Треники&Вареники
Китайцы создали совершенную копию iPhone 15 Pro

Китайцы создали совершенную копию iPhone 15 Pro

Автор:
02 декабря 2023 11:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Apple   iPhone 15 Pro   Видео   Китай   айфон   люксовый флагман   подделка   
1137
1
1

Канадский блогер внезапно выяснил, что талант китайцев к воспроизведению чего угодно безграничен. Мало того что от оригинала не отличить, так еще и стоит в разы дешевле.

Поддельный телефон обошелся ему всего в 220 долларов (19700 рублей). Цена почти в 10 раз меньше цены оригинального iPhone 15 Pro Max в России. Внешне найти отличия просто невозможно, документация, пломбы, даже серийный номер с легкостью проходит проверку яблочным сайтом.


Сам телефон внешне не отличить от оригинала, габариты, вес, единственное, что корпус сделан не из титана, но это можно установить, только проведя экспертизу.


Но отличия все же есть, чуть менее яркий экран и немного хуже качество фотографий. Товарищи китайцы заморочились даже над операционкой, воссоздать ее с нуля не вышло, но они сделали тщательно замаскированный Android, который создает аккаунт в настоящем Apple-ID.


Лицо любителей яблочной техники представили? Это же теперь попробуй докажи, что у тебя не китаец.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Apple   iPhone 15 Pro   Видео   Китай   айфон   люксовый флагман   подделка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
768
Шурман 2 часа назад
Хрень полная , нет денег купить себе телефон так и не покупай . У нас негры ходят все с айфонами а на деле это все копии . Как то давно была клиентка , дура дурой , к ней кто то подошел и предложил айфон за 300 евро она согласилась , звонок мне вы знаете купила айфон с рук а там что то Андройд какой то выходит . Приносит мне я разбираю и показываю ей , вы бы ее слезы видели когда я ей сказал что ее поимели на бабки .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
liveevil 7 минут назад
Может кому будет интересна русская версия обзора

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 24 минуты назад
вот эта любимая многими приставка Pro... если её нет, то типа не "про"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
NAZARETH (модер) 49 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Мистер Фикс Час назад
Хе, на озоне навалом яблок по рублю. Понторезы набирают, а потом возмущаются, что ни памяти, ни скорости нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92806



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день из жизни аниматора
Один день из жизни аниматора
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт страстным сексом с незнакомым мужиком
Пьяная пассажирка рейса Анталья-Москва устроила дебош в самолёте и закончила полёт...
Набирающие популярность в сообществах
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Учат подавлять эмоции с детства: психолог назвала русских одной из самых агрессивных наций
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Снимать кино теперь проще. Как работает Московская цифровая киноплатформа
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#история#факты#дети#позитив#США#подборка#Китай
#Юмор#автомир#интересное#забавно#Автовсячина#Еда#природа#улыбнуло#Москва#СССР
#в мире#машина#животные#Прикол#полиция#люди#аварии#авто аварии#ДТП#познавательно
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь Предупреждение мужчины спасло маму и её дочь Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях Верблюд устроил забег по дороге в Китае Верблюд устроил забег по дороге в Китае Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 2 Ролики по технике безопасности, основанные на реальных происшествиях. Часть 2 Как рожают панды Как рожают панды

На что жалуетесь?

Вернуться