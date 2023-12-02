В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома

800
1
1
Житель Уфы проник в подъезд многоэтажки и принялся бегать по коридору со шваброй. Он кричал на жильцов, несколько раз ударил женщину тряпкой по голове и смахнул на пол её очки.
Также дебошир не выпускал из дома мужчин и бросался на них с ножом. Остановить его смогла полиция, прибывшая на звонок пострадавших.
Источник:
Ссылки по теме:
- Подъездный ужас: наркоман ломился в дверь к женщине с ребенком
- В Нижнекамске неадекват атаковал электрощиток в подъезде
- Осеннее обострение никого не щадит
- Командная работа от крайне подозрительных личностей
- В одной из уфимских многоэтажек мужчина с банкой в кармане украл велосипед
Новости партнёров
реклама