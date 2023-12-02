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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 977 постов • 45 подписчиков подписаться
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В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома

В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома

Автор:
02 декабря 2023 10:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   УФА   ЧП   неадекват   подъезд   швабра   
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Житель Уфы проник в подъезд многоэтажки и принялся бегать по коридору со шваброй. Он кричал на жильцов, несколько раз ударил женщину тряпкой по голове и смахнул на пол её очки.

Также дебошир не выпускал из дома мужчин и бросался на них с ножом. Остановить его смогла полиция, прибывшая на звонок пострадавших.

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Метки: Видео   УФА   ЧП   неадекват   подъезд   швабра   
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86k
Доктор Джонс Час назад
Мамкин террорист...
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16k
Николаевич Час назад
Ато, нехрен по свежевымытому полу своими грязными копытами цокать!

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