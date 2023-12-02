В Уфе мужчина вооружился шваброй и взял заложников в подъезде дома

Великие люди, которые дорвались до современных технологий

Подъездный ужас: наркоман ломился в дверь к женщине с ребенком

Командная работа от крайне подозрительных личностей

В одной из уфимских многоэтажек мужчина с банкой в кармане украл велосипед

Осеннее обострение никого не щадит

Агрессивный подъездный боец