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Жители якутского посёлка встретили первый день зимы

Жители якутского посёлка встретили первый день зимы

Автор:
01 декабря 2023 18:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Якутия   зима   интересное   метель   снег   фото   
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Россия - огромная страна. В одной её части бушуют метели, а в другой плещется море под солнцем.

В якутском посёлке Тикси сильный ветер. Местами порывы ветра достигают скорости 30 м/с. Аэропорт и школы закрыты, жителям рекомендовали оставаться дома. Но смельчаки с этого видео решили бросить вызов ветру. Но идти было невозможно.

В Тикси сейчас -26 градусов. В посёлке уже несколько дней бушует пурга.

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Метки: Видео   Якутия   зима   интересное   метель   снег   фото   
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7  комментариев
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26k
Влад 2 часа назад
Россия - огромная страна. В одной её части бушуют метели, а в другой плещется море под солнцем. А я, блин, посередине. позавчера был +, сегодня -3, а во вторник обещают -24.
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52k
Прораб Полчаса назад
Пипец какой то....
Лет 20 назад, когда я был молодой и проворный, послали меня в командировку в Новосибирск. В декабре. По московским меркам, я оделся тепло - Куртка аляска, толстые джинсы, подштанники, свитер, зимние ботинки на толстой подошве и вязанная шапка.
И первые 3 дня всё было хорошо. Морозец -20, солнечно, сухо и безветренно.
А на 4-й день, когда я бодро топал на выход из хотела, меня окликнул охранник - а куда это ты такой нарядный? На градусник посмотри! Оп-па! А на градуснике -50...
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25k
Slawa49 Полчаса назад
да это порывы не 30 достигают там походу больше 40! при 30 м/с мы в Магадане в школу ходили)))) но это порывы а так 18-20, а вот когда постоянный ветер 30 то порывы и до 50 могли доходить, вот тогда все сидели дома))) видос не мой, не знаю когда снято, но такая фигня каждый год хоть 50 лет назад хоть и через 50 так же будет (если климат не изменится!
Ссылка www.youtube.com
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14k
gavrosh 47 минут назад
У нас в Калининграде, тоже такие ветра бывают. Конечно не в такой ветер, чуть по тише, в школу на велике ездил. Туда едешь, только на тормозах. Обратно идёшь пешком, но от велика польза есть! За него держаться можно)))
А ещё у нас кабинет математики был прямо над входом, всегда смотрели как младшие классы в школу пёрли. Не дай Бог споткнулся, всё летит кубарем).
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6k
Старичок Час назад
а в Норильске наступила полярная ночь. ну и что? так происходит из года в год.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Как будто там зима когда то по другому проходила
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