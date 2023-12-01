Жители якутского посёлка встретили первый день зимы

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Россия - огромная страна. В одной её части бушуют метели, а в другой плещется море под солнцем.
В якутском посёлке Тикси сильный ветер. Местами порывы ветра достигают скорости 30 м/с. Аэропорт и школы закрыты, жителям рекомендовали оставаться дома. Но смельчаки с этого видео решили бросить вызов ветру. Но идти было невозможно.
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В Тикси сейчас -26 градусов. В посёлке уже несколько дней бушует пурга.
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Лет 20 назад, когда я был молодой и проворный, послали меня в командировку в Новосибирск. В декабре. По московским меркам, я оделся тепло - Куртка аляска, толстые джинсы, подштанники, свитер, зимние ботинки на толстой подошве и вязанная шапка.
И первые 3 дня всё было хорошо. Морозец -20, солнечно, сухо и безветренно.
А на 4-й день, когда я бодро топал на выход из хотела, меня окликнул охранник - а куда это ты такой нарядный? На градусник посмотри! Оп-па! А на градуснике -50...
А ещё у нас кабинет математики был прямо над входом, всегда смотрели как младшие классы в школу пёрли. Не дай Бог споткнулся, всё летит кубарем).