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"Печенька" или один из способов разнообразить тусклую вечеринку⁠⁠

"Печенька" или один из способов разнообразить тусклую вечеринку⁠⁠

Автор:
29 ноября 2023 09:54
Сообщество : Юмор
Метки: Печенье   Прикол   Юмор   друзья   забавно   игра   
1489
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Когда у вас большая компания и хочется веселья, можно придумать разные игры. Например, такую с печеньем и неожиданным финалом.

Главное, чтобы острый соус не попался.

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Метки: Печенье   Прикол   Юмор   друзья   забавно   игра   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
- Ещё раз увижу, как с едой играете - руки отобью!
Впрочем, это же, наверное, америкосы, какие-нибудь.
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38k
russger Полчаса назад
Зачем они орут как ипанаты?
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15k
Типа граф Полчаса назад
Весело шо пипец
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4k
просто Дмитрий 50 минут назад
так и хочется сказать : "А говнеца на лопате не желаете ли?"
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10k
Клёст 54 минуты назад
В моëм детстве за игры с едой родители били смертным боем. Я своих воспитывал в таком же отношении к хлебу. Среди людей моего мира такие развлечения недопустимы.
Иначе все мы однажды прикатимся, как эти печеньки, в очень горький стакан...
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