"Печенька" или один из способов разнообразить тусклую вечеринку⁠⁠

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Когда у вас большая компания и хочется веселья, можно придумать разные игры. Например, такую с печеньем и неожиданным финалом.
Главное, чтобы острый соус не попался.
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Впрочем, это же, наверное, америкосы, какие-нибудь.
Иначе все мы однажды прикатимся, как эти печеньки, в очень горький стакан...
Их дети не голодали и не умирали от голода.
Я не убежден, что удастся американцу объяснить, почему хлеб и именно хлеб является таким символом сытости и труда для России...