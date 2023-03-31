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Очень странное, но забавное развлечение

Очень странное, но забавное развлечение

Автор:
31 марта 2023 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   азиаты   боль   друзья   развлечения   
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В мире существует множество игр и конкурсов, в которых можно посоревноваться в компании друзей. Однако немало людей, кому хочется большего. Они придумывают свои состязания, которые не вписываются в привычные рамки.

Интересные у них игры. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные.

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Метки: Прикол   Юмор   азиаты   боль   друзья   развлечения   
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7  комментариев
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26k
Serg2001 Час назад
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2k
SHAGREEN 14 минут назад
Биба, Боба и Боба второй.
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576
Exciter Полчаса назад
Три дебила - это сила!
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9k
Copycat 56 минут назад
оно прикольно когда ты болгер что бы это снять и выложить, да я видел подобные видео до этого, только там на ноги пластыри клеили и ещё был где кирпичи с веревками скидывали с балкона

однако в реально жизни предложи такое своим друзьям они скажут типа "ты че за херню несешь, давай лучше в шарады или маничкина сыграем" или в любую другую настолку
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35k
Опаньки Час назад
какие они шумные, жуть
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41k
Франц Лефорт Час назад
Китайская рулетка!
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1k
Шапкин Час назад
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