Очень странное, но забавное развлечение

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В мире существует множество игр и конкурсов, в которых можно посоревноваться в компании друзей. Однако немало людей, кому хочется большего. Они придумывают свои состязания, которые не вписываются в привычные рамки.
Интересные у них игры. Как говорится, первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные.
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однако в реально жизни предложи такое своим друзьям они скажут типа "ты че за херню несешь, давай лучше в шарады или маничкина сыграем" или в любую другую настолку