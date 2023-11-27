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Мошенник за пять дней "оштрафовал" за просмотр порно более 400 узбекистанцев

Мошенник за пять дней "оштрафовал" за просмотр порно более 400 узбекистанцев

Автор:
27 ноября 2023 15:01
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   Узбекистан   мошенники   наказал   полиция   развод   штраф   
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Киберпреступник с украинским гражданством сумел "обуть" наивных жителей Узбекистана на 142 миллиона сумов (около 1 млн руб).

Схема обмана была предельно проста. При посещении порносайта любитель "клубнички" получал уведомление якобы от имени Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД следующего содержания:


«В соответствии с законодательством Республики Узбекистан вы заблокированы за посещение сайтов, где публикуются запрещенные материалы порнографического характера, содержащие элементы педофилии, пропаганды насилия. За разблокировку вы должны уплатить штраф в размере 350 тысяч сумов на государственную банковскую карту».

Разумеется, находились наивные, которые платили по указанным реквизитам. За пять дней мошенник успел собрать неплохую сумму, а чтобы его не сразу вычислили, время от времени менял карты, используя банковские данные своих знакомых.


Как сообщает портал nuz.uz, ссылаясь на репортаж с телеканала MY5, личность подозреваемого установлена и в настоящий момент проводится доследственная проверка.



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Метки: Видео   Узбекистан   мошенники   наказал   полиция   развод   штраф   
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7  комментариев
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2k
khvatich 2 часа назад
Ух, я оказывается, Россиестранец и Ярослвльгородец. Прикольно.
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7k
V2.Smirnov Час назад
Попытался прочитать название страницы. Вулкан отдыхает. Как это вообще можно трезвым набрать?
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