Мошенник за пять дней "оштрафовал" за просмотр порно более 400 узбекистанцев

Киберпреступник с украинским гражданством сумел "обуть" наивных жителей Узбекистана на 142 миллиона сумов (около 1 млн руб).
Схема обмана была предельно проста. При посещении порносайта любитель "клубнички" получал уведомление якобы от имени Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД следующего содержания:
«В соответствии с законодательством Республики Узбекистан вы заблокированы за посещение сайтов, где публикуются запрещенные материалы порнографического характера, содержащие элементы педофилии, пропаганды насилия. За разблокировку вы должны уплатить штраф в размере 350 тысяч сумов на государственную банковскую карту».
Разумеется, находились наивные, которые платили по указанным реквизитам. За пять дней мошенник успел собрать неплохую сумму, а чтобы его не сразу вычислили, время от времени менял карты, используя банковские данные своих знакомых.
Как сообщает портал nuz.uz, ссылаясь на репортаж с телеканала MY5, личность подозреваемого установлена и в настоящий момент проводится доследственная проверка.
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