Мошенник за пять дней "оштрафовал" за просмотр порно более 400 узбекистанцев

Схема обмана была предельно проста. При посещении порносайта любитель "клубнички" получал уведомление якобы от имени Центра по борьбе с киберпреступностью при МВД следующего содержания:

«В соответствии с законодательством Республики Узбекистан вы заблокированы за посещение сайтов, где публикуются запрещенные материалы порнографического характера, содержащие элементы педофилии, пропаганды насилия. За разблокировку вы должны уплатить штраф в размере 350 тысяч сумов на государственную банковскую карту».

Разумеется, находились наивные, которые платили по указанным реквизитам. За пять дней мошенник успел собрать неплохую сумму, а чтобы его не сразу вычислили, время от времени менял карты, используя банковские данные своих знакомых.

Как сообщает портал nuz.uz, ссылаясь на репортаж с телеканала MY5, личность подозреваемого установлена и в настоящий момент проводится доследственная проверка.