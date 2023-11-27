Девушки подрались на свадьбе из-за букета невесты

2098
1
1
В интернете появилось видео, на котором две девушки не смогли поделить букет невесты. Уступать не захотел никто, поэтому в ход пошла грубая сила.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщина избила продавщицу из-за того, что та отказалась обслуживать её после закрытия магазина
- Поход к алтарю с папой и отчимом
- Подружке невесты очень хотелось замуж
- Жених внезапно побрил свою невесту
- Свадьба без драки - деньги на ветер
Новости партнёров
реклама
Блин, ну неужели так в букетик верят? ))) Поди, ещё и ложку-загребушку в кошельке носят))
интересно было бы посмотреть на жениха