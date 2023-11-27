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Девушки подрались на свадьбе из-за букета невесты

Девушки подрались на свадьбе из-за букета невесты

Автор:
27 ноября 2023 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   букет невесты   драка   невеста   подружки   свадьба   
2098
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В интернете появилось видео, на котором две девушки не смогли поделить букет невесты. Уступать не захотел никто, поэтому в ход пошла грубая сила.

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Метки: Видео   букет невесты   драка   невеста   подружки   свадьба   
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23  комментария
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16k
Kostick Час назад
та свиноподобная жаба действительно верит в то, что поймав букетик, за ней в очередь выстроятся гусары?
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1k
Victor Chromov 2 минуты назад
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612
Андрей Понамарев 3 минуты назад
Задолбали эти тпшки и этот пендосовский обычай особенно.
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4k
Enigma Kuutar 12 минут назад
Драку заказывали? Неважно - оплачено =))
Блин, ну неужели так в букетик верят? ))) Поди, ещё и ложку-загребушку в кошельке носят))
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6k
мемфрид 18 минут назад
У жирных конкуренция ого-го! Потом в ночи ещё разборки будут, на сало кого-нибудь пустят) коровы тупые
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4k
Chev Chelios 24 минуты назад
Что невеста, что подружайки тётихи-бегемотихи какие-то
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Полчаса назад
Битва воскресных якодзун ))
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6k
Duckk 36 минут назад
Fat fight
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734
Dober 38 минут назад
Уж замуж невтерпёж
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4k
Хачик 40 минут назад
Надо же, как официально е@аться хочется!
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4k
ProstoBoBka 47 минут назад
Если у них есть парни, сидят скрестив пальцы, лишь бы не поймала и проиграла драку!
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3k
Lena 49 минут назад
Какая свадьба и без драки? Так что вот, не благодарите))))
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10k
МихА Час назад
Битва бегемотов
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22k
сеньор Леонсио Час назад
По сути то же самое, только вместо букета мяч.
Ссылка youtu.be
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57k
dima423 Час назад
быдлосвадьба))
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10k
Игорь 2 часа назад
стремные какие то подружки
интересно было бы посмотреть на жениха
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