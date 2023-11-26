«Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота

740
1
1
Для котиков нет более приятного зрелища, чем птица или белочка за окном. Смотреть на это шоу проказники могут бесконечно, и котик из видео яркое тому подтверждение.
Ему несказанно повезло, ведь пушистая была прямо за окошком его дома. Котику даже не пришлось бегать в другую комнату для лучшего вида или просить хозяев позвать белочку поближе. Все было прямо перед его глазками, и оттого котик ни на секунду не отводил взгляд от неожиданной гостьи его владений.
Источник:
Ссылки по теме:
- Виброкот: котёнок пытается удержаться на коробке
- "Поздравляем, у вас мальчик": реакция кота на своего детёныша
- А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"
- Гордая и величественная походка кота
- Кот порадовал своего хозяина массажем
Новости партнёров
реклама