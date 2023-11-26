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«Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота

«Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота

Автор:
26 ноября 2023 10:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белка   животные   за окном   забавно   кот   милота   
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Для котиков нет более приятного зрелища, чем птица или белочка за окном. Смотреть на это шоу проказники могут бесконечно, и котик из видео яркое тому подтверждение.

Ему несказанно повезло, ведь пушистая была прямо за окошком его дома. Котику даже не пришлось бегать в другую комнату для лучшего вида или просить хозяев позвать белочку поближе. Все было прямо перед его глазками, и оттого котик ни на секунду не отводил взгляд от неожиданной гостьи его владений.


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Метки: Видео   белка   животные   за окном   забавно   кот   милота   
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