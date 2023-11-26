«Когда-нибудь я тебя поймаю»: белка загипнотизировала кота

Ему несказанно повезло, ведь пушистая была прямо за окошком его дома. Котику даже не пришлось бегать в другую комнату для лучшего вида или просить хозяев позвать белочку поближе. Все было прямо перед его глазками, и оттого котик ни на секунду не отводил взгляд от неожиданной гостьи его владений.



