Кот подложил в кровать лягушку своему спящему хозяину

1006
1
1
Кот поймал жабу и решил положить её рядом со спящим хозяином. Ничего не подозревающий владелец, почувствовав уникальную текстуру амфибии, встревоженно проснулся.
Находясь в состоянии шока и растерянности, домовладелец быстро отреагировал, выбросив лягушку из окна квартиры.
Источник:
Ссылки по теме:
- А ведь совсем недавно он говорил "Никакого кота в доме!"
- Гордая и величественная походка кота
- Колыбельная для котика: музыкант убаюкал своего пушистого питомца игрой на пианино
- Домашний кот хотел устроить ночной тыгыдык соседям, но его планам не суждено было сбыться
- Кот порадовал своего хозяина массажем
Новости партнёров
реклама