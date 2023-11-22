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Сообщество Без кота и жизнь не та 1820 постов • 489 подписчиков подписаться
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Кот подложил в кровать лягушку своему спящему хозяину

Кот подложил в кровать лягушку своему спящему хозяину

Автор:
22 ноября 2023 08:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   кот   лягушка   милота   
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Кот поймал жабу и решил положить её рядом со спящим хозяином. Ничего не подозревающий владелец, почувствовав уникальную текстуру амфибии, встревоженно проснулся.

Находясь в состоянии шока и растерянности, домовладелец быстро отреагировал, выбросив лягушку из окна квартиры.


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Метки: Видео   животные   забавно   кот   лягушка   милота   
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4  комментария
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14k
..: Атеист :.. 49 минут назад
Надо было поцеловать, тогда бы проснулся с царевной
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11k
Zемляк 3 минуты назад
Кот гурман сделал намек на французский ужин )
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5k
Alex 3 минуты назад
Добытчик!
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37
dasn7 9 минут назад
Фактура кожи напомнила змеиную - вот и сработал безусловный рефлекс, зашитый сотнями тысяч лет эволюции.
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