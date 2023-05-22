"Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами

Мужчина, проживающий в Красноярском крае, утром заметил, как медведица с медвежатами пришла к нему на участок. Может быть, она хотела показать своим малышам людей, а может быть забрела случайно. Так или иначе, но мужчина не обрадовался гостям. Он окриком прогнал медведей со своей территории.

«Э, чё надо? Ну-ка, давай, бегом отсюда! Быстрей, ёкарный бабай!»