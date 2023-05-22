"Ну-ка, бегом отсюда!": россиянин криком прогнал медведицу с медвежатами

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Житель Красноярского края увидел, как медведица с двумя медвежатами пришли к нему на участок. Мужчина не был рад такому соседству и и прогнал мишек.
Мужчина, проживающий в Красноярском крае, утром заметил, как медведица с медвежатами пришла к нему на участок. Может быть, она хотела показать своим малышам людей, а может быть забрела случайно. Так или иначе, но мужчина не обрадовался гостям. Он окриком прогнал медведей со своей территории.
«Э, чё надо? Ну-ка, давай, бегом отсюда! Быстрей, ёкарный бабай!»
Да, смелости ему не занимать! Теперь медвежата знают, что к людям лучше не соваться.
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Снова пришли? Не до конца выучили фразу? Просят повторить?
То на ДВ рыбки вискарь ловят без мата, тут в Сибири медведей без мата по лесам гоняют. А у себя дома только выйдешь на улицу, каждый щегол матерится как сапожник... Пора в Сибирь может.