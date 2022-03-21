Отличная подача материала

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Жительница Перу демонстрирует возможности пантографа и универсальной линейки, похожей на рейсшину. Умеет уговорить!
Помедленнее, гражданочка, я записываю.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ссылки по теме:
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Метки: видео интересно линейка пантограф познавательно
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-они есть давно и много всяких
Могли вместо ее тарабарки включить саундтрек из деревни дураков.
Еще наглядней бы зашло