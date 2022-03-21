Отличная подача материала

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21 марта 2022 12:59
Метки: видео   интересно   линейка   пантограф   познавательно   
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Жительница Перу демонстрирует возможности пантографа и универсальной линейки, похожей на рейсшину. Умеет уговорить!
Помедленнее, гражданочка, я записываю.

Источник:

АНТИФИШКИ
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18  комментариев
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pilgrimnl 2 часа назад
вот это тарахтелка
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Мрачный Жнец 21 минуту назад
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Леонович Полчаса назад
Утомила
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216
Просто прохожий Полчаса назад
Пользовался такой в 70-80е годы
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_enMD996MD996&source=univ&tbm=isch&q=инерционная линейка&fir=K4LEP50jVQImnM%2C7nnter9P7INRzM%2C_%3BhUtFKh1zEEjMWM%2C3P0BRdMpWSBWsM%2C_%3BwOrW0CEXsZCHvM%2CJKoLhWEHyNKH-M%2C_%3BKqzxLZrxy4aL9M%2CQ_Rc1t_ih9hGGM%2C_%3BdAr1rkiKz-8HwM%2C-XrTEfBW8ScqGM%2C_%3Bqf5wKR82E-TUBM%2CQ_Rc1t_ih9hGGM%2C_%3BRf5jYBU3aBpasM%2CRtg6Wy_elr3E4M%2C_%3BWbUqBmOV5hb3MM%2CbhOimmV6SRHh4M%2C_%3BPIpf0OXsdizxmM%2Cd5dHT3xngSvMlM%2C_%3BkFGp8OmpIpjzkM%2CLxy-sf-OKChHCM%2C_%3BJpPlepdJAbhUGM%2CoXJXS3S0UyHQrM%2C_%3BNuI0ZVpaeQsg1M%2CC3NFJHBRzVTyUM%2C_%3BhQhYSd7hUIZSJM%2C_4Aqt96O2XnTwM%2C_%3BPZbAdMGf2-DmnM%2C6TWHJ8WEFWW_8M%2C_&usg=AI4_-kRkLAQJTHOkTNasJU3dmeEqCpwnMQ&sa=X&ved=2ahUKEwic343xiNf2AhX58LsIHU7mCIEQ7Al6BAgFEC0&biw=1920&bih=947&dpr=1https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZN_enMD996MD996&source=univ&tbm=isch&q=инерционная линейка&fir=K4LEP50jVQImnM%2C7nnter9P7INRzM%2C_%3BhUtFKh1zEEjMWM%2C3P0BRdMpWSBWsM%2C_%3BwOrW0CEXsZCHvM%2CJKoLhWEHyNKH-M%2C_%3BKqzxLZrxy4aL9M%2CQ_Rc1t_ih9hGGM%2C_%3BdAr1rkiKz-8HwM%2C-XrTEfBW8ScqGM%2C_%3Bqf5wKR82E-TUBM%2CQ_Rc1t_ih9hGGM%2C_%3BRf5jYBU3aBpasM%2CRtg6Wy_elr3E4M%2C_%3BWbUqBmOV5hb3MM%2CbhOimmV6SRHh4M%2C_%3BPIpf0OXsdizxmM%2Cd5dHT3xngSvMlM%2C_%3BkFGp8OmpIpjzkM%2CLxy-sf-OKChHCM%2C_%3BJpPlepdJAbhUGM%2CoXJXS3S0UyHQrM%2C_%3BNuI0ZVpaeQsg1M%2CC3NFJHBRzVTyUM%2C_%3BhQhYSd7hUIZSJM%2C_4Aqt96O2XnTwM%2C_%3BPZbAdMGf2-DmnM%2C6TWHJ8WEFWW_8M%2C_&usg=AI4_-kRkLAQJTHOkTNasJU3dmeEqCpwnMQ&sa=X&ved=2ahUKEwic343xiNf2AhX58LsIHU7mCIEQ7Al6BAgFEC0&biw=1920&bih=947&dpr=1

-они есть давно и много всяких
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51
ghor Полчаса назад
В мою бытность студентом у меня была подобная. Здорово на черчении помогала.
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20
WaldoPepper 47 минут назад
Капец!
Я за неделю столько слов не наговорю сколько эта тётка за ролик натараторила!
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Залипательный ролик!
Могли вместо ее тарабарки включить саундтрек из деревни дураков.
Еще наглядней бы зашло
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22k
Юрий Час назад
Чтобы она начертила. будь у неё такая?
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Вася Час назад
забыла как дышать
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Eltiftel Час назад
очень интересно, хоть и ничего не понятно
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alexis 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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67k
Доктор Джонс 2 часа назад
Так вот ты какой, перуанский рэп...
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3k
Voland 2 часа назад
Ну она и тараторит! А такие линейки еще в СССР у нас в школе были;)
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