FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 1824 поста • 490 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
«Пора достать пылесос»: кот показал, что в аптеке срочно нужна уборка

«Пора достать пылесос»: кот показал, что в аптеке срочно нужна уборка

Автор:
23 ноября 2023 10:38
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   паутина   
823
1
1

Кошачье любопытство часто толкает их во всяческие курьезные и комические ситуации, как и главного героя этого видео, оказавшегося с паучьей «вуалью» на лице.

Он зачем-то полез в такие потаенные уголки аптеки, где никогда не бывала швабра уборщицы. Но зато и свое любопытство утолил, и помещение очистил.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   паутина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Друг 12 минут назад
да что вы понимаете в моде !!!???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1078820



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Американец выиграл больше миллиарда долларов и подал в суд на свою девушку
Хавьер Милей и его... странные цитаты
Хавьер Милей и его... странные цитаты
Набирающие популярность в сообществах
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Первый эсминец СССР собственной разработки и его печальная судьба. История «Опытного»
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Томску - 375 лет (ретроспектива, 1979 год)
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#люди#кино#авто аварии#история#Прикол#позитив#полиция
#Юмор#автомир#животные#в мире#аварии#Россия#Автовсячина#США#Разное#милота
#интересно#машина#ДТП#забавно#дети#фильм#Ynews#факты#работа#прикольно
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице! Дело о пропаже сметаны раскрыто Дело о пропаже сметаны раскрыто У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами У кота все 9 жизней пронеслись перед глазами Любимый угол кота Любимый угол кота Кот решил устроить схватку с мешком корма Кот решил устроить схватку с мешком корма Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна

На что жалуетесь?

Вернуться