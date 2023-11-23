«Пора достать пылесос»: кот показал, что в аптеке срочно нужна уборка

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Кошачье любопытство часто толкает их во всяческие курьезные и комические ситуации, как и главного героя этого видео, оказавшегося с паучьей «вуалью» на лице.
Он зачем-то полез в такие потаенные уголки аптеки, где никогда не бывала швабра уборщицы. Но зато и свое любопытство утолил, и помещение очистил.
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