Возвращение пушистого трубочиста домой

2192
1
1
Девушка запечатлела своего кота, вернувшегося с прогулки. Питомец "самую малость" испачкался и сразу же отправился в душ.
Трубочистом работает? А может самостоятельно картриджи принтера заправлял?
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот пытается проснуться
- Спасите: реакция кота на хозяина, пытающегося прогнать грызуна
- Любимый угол кота
- Дело о пропаже сметаны раскрыто
- Вызов принят: приключение кота-тестировщика
Новости партнёров
реклама
Мой кот однажды во время прогулки в лесопосадке вывалялся в пыли на грунтовой тропинке. Так как он сам по себе черный как смоль, от пыли только посветлел. Правда, это не спасло его от купания.