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Сообщество Без кота и жизнь не та 1768 постов • 486 подписчиков подписаться
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Возвращение пушистого трубочиста домой

Возвращение пушистого трубочиста домой

Автор:
23 октября 2023 09:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   грязь   животные   кот   
2192
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Девушка запечатлела своего кота, вернувшегося с прогулки. Питомец "самую малость" испачкался и сразу же отправился в душ.

Трубочистом работает? А может самостоятельно картриджи принтера заправлял?

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   грязь   животные   кот   
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8  комментариев
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2k
Victor 2 часа назад
у нас тоже такой кот был. полез в печь спать (хотя и лето было). а её решили потопить - на улице холодновато было. так кот пол печки по дымоходу пролез пока гасили топку и определяли откуда его спасать. такой же весь в саже был
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3k
Feathery 11 минут назад
Во взгляде на 0:13 прям читается: "Я знаю, где ты паркуешь свои тапки!"
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7k
evenSeven Полчаса назад
У нас две кошки в загородном доме. Обе гуляют на улице когда захотят. Гуляют примерно одинаково, но одна гуляет так, что даже дождливой осенью только лапчи чуть-чуть грязненькие, а другая же регулярно приходит такой, что как будто ей пол мыли. Еще каких-то слизней, палок, листьев в шерсти принесет... Но всегда счастья - полные штаны.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Походу сами кота испачкали.
Мой кот однажды во время прогулки в лесопосадке вывалялся в пыли на грунтовой тропинке. Так как он сам по себе черный как смоль, от пыли только посветлел. Правда, это не спасло его от купания.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Судя по дисперсности и плохой смачиваемости, тик-токеры в тонере изваляли котейку.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
34k
7k
MPEG-8 2 часа назад
Достали тупые тиктокеры, взяли испачкали кота грязью какойто, и сняли трогательную историю для дебилов.
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28k
Lehoia 2 часа назад
Какие глазища у этого шерстяного!
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