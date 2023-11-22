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Сообщество Без кота и жизнь не та 1821 пост • 489 подписчиков подписаться
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Прикольная идея для фотосессии кота

Прикольная идея для фотосессии кота

Автор:
22 ноября 2023 10:48
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   забавно   идея   кот   фотосессия   
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Если у вас есть котик, то наверняка 80% фотографий в галерее вашего смартфона - это снимки вашего любимого питомца. А как иначе? Ведь эти милые и пушистые морды просто созданы для фотосессий!

Авторы видео, кстати, поделились крутой идеей для кошачьих съемок. Выглядит действительно круто.

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Метки: Видео   животные   забавно   идея   кот   фотосессия   
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