Прикольная идея для фотосессии кота

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Если у вас есть котик, то наверняка 80% фотографий в галерее вашего смартфона - это снимки вашего любимого питомца. А как иначе? Ведь эти милые и пушистые морды просто созданы для фотосессий!
Авторы видео, кстати, поделились крутой идеей для кошачьих съемок. Выглядит действительно круто.
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